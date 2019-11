फिल्मों के बाद म्यूजिक वीडियो में अक्षय कुमार ने रखा कदम, इस एक्ट्रेस की बहन साथ रोमांस करते दिखाई दिए

नई दिल्ली | एक्टर अक्षय कुमार (Akshay Kumar) की हाल ही में रिलीज हुई 'हाउसफुल 4’ ने अच्छी कमाई की है। अक्षय कुमार की फिल्में बॉलीवु़ड में हिट की गारंटी मानी जाती हैं। कुछ दिनों पहले आई फिल्म मिशन मंगल ने भी बॉक्सऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया था। फिल्मों के बाद अब अक्षय कुमार पहली बार किसी म्यूजिक एलबम में नजर आने वाले हैं। दरअसल अक्षय कुमार म्यूजिक एलबम में डेब्यू करने जा रहे हैं। अक्षय कुमार का इस एलबम का नाम है 'फिलहाल' (Filhall)। अक्षय ने अपने इस म्यूजिक वीडियो का टीज़र शेयर किया है। अक्षय इस वीडियो में काफी हैंडसम नजर आ रहे हैं। गाने के लिरिक्स काफी खूबसूबती के साथ गढ़े गए हैं।

I often hear people say, nowadays songs lack melody. I hope #FILHALL changes that. Sharing the teaser of my FIRST MUSIC VIDEO! https://t.co/qDMwFJJx8i



Full song releasing on 9th Nov.#FilhallTeaser @NupurSanon @bpraak @yourjaani #ArvindrKhaira @DesiMelodies #CapeOfGoodFilms