Akshay Kumar से Salman Khan तक, फिल्म के अलावा साइड बिजनेस से भी करोड़ों कमाते हैं ये स्टार्स

बॉलीवुड के कई ऐसे एक्टर हैं जो फ़िल्मों से ज़्यादा अपने साइड बिज़नेस से कमाई करते हैं। बता दें कि बॉलीवुड के कई सेलेब्स ऐसे हैं जो बिज़नस भी करते हैं और बिज़नेस के जरिए एक्टर ने करोड़ो की संपति खड़ी की हैं।

बॉलीवुड सेलेब्स के बड़े पैमाने पर फ़ैन फॉलोइंग होती हैं। इनकी लाइफ़ स्टाइल की बात करें तो वो भी काफ़ी शानदार होती हैं। जबकि उनकी प्राथमिकता कमाई फ़िल्मों के माध्यम से होती हैं। फ़िल्मों के अलावा वह बिज़नस में भी अपनी दिलचस्पी दिखाते हैं। यही कारण है कि फ़िल्मों के अलावा भी वह कई तरीक़े से पैसे कमाते हैं। इसी स्टोरी में हम आपको ऐसे अभिनेताओं के बारे में बताने जा रहे हैं जो केवल सिल्वर स्क्रीन पर लाज नहीं करते बल्कि सफल करोड़ों के बिज़नेस भी चलाते हैं।

Akshay Kumar to Salman Khan these stars earn crores from side business