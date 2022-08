'जॉली एलएलबी 3' में देखने को मिलेगा जबदस्त ट्विस्ट, जानें अक्षय कुमार या अरशद वारसी किसका कटा पत्ता!

कुछ फिल्में ऐसीहोती है जिनसे आपका कभी मन नहीं भरता है। उन्हें कितनी ही बार क्यों न देख लें नयापन सा ही लगता है। इनमें से ही एक है 'जॉली एलएलबी 3'। 'जॉली एलएलबी 3' लोगों की पसंदीदा फिल्मों में से एक है। इस फिल्म के अब तक दो पार्ट आ चुके हैं अब फैंस को तीसरी किस्त का इंतजार है। अब फिल्म से जुड़ी बड़ी अपडेट सामने आ रही है।

आपको याद दिला दें कि फिल्म के पहले पार्ट में अरशद वारसी ने जहां अपनी कॉमेडी से सबको इंप्रेस किया तो वहीं दूसरे पार्ट में अक्षय कुमार अपना जलवा बिखरेते हुए दिखाई दिए। अब खबर सामने आ रही है कि फिल्म जॉली एलएलबी 3 में अरशद वारसी और अक्षय कुमार स्क्रीन शेयर करते हुए दिखाई देंगे। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म से जुड़े जानकारों ने जानकारी दी है कि स्टार्स स्डूडियो द्वारा प्रोड्यूस सुभाष कपूर की 'जॉली एलएलबी 3' में अक्षय कुमार और अरशद वारसी दोनों ही साथ में आ सकते हैं। फिल्म अगले साल फ्लोर पर भी आ जाएगी।

akshay kumar to unite with arshad warsi for jolly llb 3 saurabh shukla returns as the judge