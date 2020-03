अक्षय कुमार ने उन लोगों पर निकाली भड़ास, जो कर रहे है कोरोनावायरस के सरकारी निर्देशों की अवहेलना

नई दिल्ली: KOVID-19 का खतरा पूरी दुनिया पर मंडरा रहा है, इसके खतरे से देश के हुक्मरान सहित पूरी दुनिया चिंता में है, इस महामारी के खतरे को देखते हुए दुनिभार में सार्वजनिक स्थलों को बंद किया जा रहा है, हमारे देश मे भी स्कूल, ऑफिस, मॉल यहां तक कि हमेशा चकाचौंध रहने वाले बॉलीवुड भी इस वक़्त शटडाउन की स्थिति में है सोशल डिस्टेंस के लिए लोग अपने-अपने घरों में कैद हैं। स्टार्स भी अपने घरों में कैद है और वहीं से वीडियो बनाकर लोगों को जागरुक करने में लगे हैं। बॉलीवुड में खिलाड़ी कुमार के नाम से मशहूर अक्षय (Akshay Kumar) भी लोगों को इस खतरे से आगाह करने में जुट गए हैं, अक्षय ने एक वीडियो पोस्ट कर ऐसे लोगों पर कटाक्ष किया है, जो सरकारी निर्देशों की अवहेलना कर घरों से बाहर घूमने के साथ पार्टियों में मशरूफ़ हैं, उन्होंने अपने वीडियो में कोराना से बचाव की सलाह दी है।

For the first time in life, the winner will be the one who will stay put! This is a race, one which will save us...Say yes to #SocialDistancing please 🙏🏻 #BreakCorona #TogetherAtHome @mybmc pic.twitter.com/fPIW8UvW13