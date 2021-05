Menstrual Hygiene Day पर अक्षय कुमार बोले- 'पैडमैन' फिल्म करने से मेरी आंखें खुल गईं

नई दिल्ली। हर साल 28 मई को मासिक धर्म स्वच्छता दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मासिक धर्म स्वच्छता के महत्व को चिह्नित करने, मासिक धर्म के टैबू को तोड़ने, जागरूकता बढ़ाने और नकारात्मक मानसिकता को बदलने के लिए मनाया जाता है। इस मौके पर बॉलीवुड के सुपरस्टार अक्षय कुमार ने मासिक धर्म पर अपनी बात रखी। उन्होंने बताया कि साल 2018 में फिल्म 'पैडमैन' करने के बाद उनकी आंखें खुल गईं।

दरअसल, अक्षय कुमार ने एक ट्वीट किया था। इस ट्वीट में उन्होंने अपनी फिल्म 'पैडमैन' का एक क्लिप शेयर किया है। इस वीडियो में वह मासिक धर्म के दौरान पैड की महत्वता के बारे में बताते हैं। इस वीडियो को शेयर करते हुए अक्षय कुमार ने लिखा, "आज विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस है। साल 2018 में हैशटैगपैडमैन करने से मेरी आंखें खुल गईं कि पुरानी सोच और बुनियादी स्वच्छता सुविधाओं की कमी के कारण महिलाएं क्या कुछ नहीं झेलती हैं। शुक्र है कि इनमें अब सुधार आ रहा है और मैं और ट्विंकल खन्ना हमेशा इस दिशा में काम करते रहेंगे। #BreakTheTaboo."

Today is World Menstrual Hygeine day. Doing #Padman in 2018 opened my eyes to what women go through because of stigma and lack of basic sanitary facilities. Thankfully things are improving by the year. @mrsfunnybones and I will forever stay with the cause. #BreakTheTaboo pic.twitter.com/Dex1Ap0anv