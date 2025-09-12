'ये तो अक्षय की महीने की सैलरी है...' OTT ऑफर रिजेक्शन पर कॉमेडियन सपन वर्मा ने उड़ाया आमिर खान का मजाक

इसके बाद उन्होंने आमिर के 100 करोड़ रुपये के OTT डील को ठुकराने पर चुटकी ली और कहा, 'आमिर सर ने इतिहास रच दिया, एक शानदार कदम उठाया। उन्होंने इस फिल्म को सीधे यूट्यूब पर रिलीज किया है। मैंने सुना है कि आपने इस कदम के लिए एक OTT प्लेटफॉर्म से 100 करोड़ रुपये से अधिक का ऑफर ठुकरा दिया। 100 करोड़ रुपये… आपको पता है इसका क्या मतलब है, अक्षय कुमार की महीने की तो इतनी सैलरी है, और हंस पडे़'।