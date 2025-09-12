'ये तो अक्षय की महीने की सैलरी है...' OTT ऑफर रिजेक्शन पर कॉमेडियन सपन वर्मा ने उड़ाया आमिर खान का मजाक

Aamir Khan: मेलबर्न में आयोजित हुए इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न (IFFM) में आमिर खान, अभिषेक बच्चन, अदिति राव हैदरी और जयदीप अहलावत सहित कई अभिनेताओ ने शिरकत की। बता दें कि कॉमेडियन सपन वर्मा ने इस अवॉर्ड शो की मेजबानी की और अब उन्होंने अपने ओपनिंग मोनोलॉग का एक वीडियो साझा किया है, जिसमें उन्होंने आमिर, मलाइका और अभिषेक समेत कई सितारों को रोस्ट किया।
इस वीडियो की शुरुआत में सपन, आमिर खान के 'सितारे जमीन पर' के लगातार प्रमोशन पर तंज कसते हुए दिख रहे हैं। उन्होंने कहा, 'आमिर खान ने, जैसा कि हम सब जानते हैं, इस साल 'सितारे जमीन पर' को प्रमोट करने के लिए 450 इंटरव्यू किए। सर, आपने इतना प्रमोशन किया कि मुझे डर लगने लगा था। मेरी डोरबेल बजी, तो मुझे लगा कि आप खुद मुझे फिल्म देखने के लिए कहने आए हैं।'
इसके बाद उन्होंने आमिर के 100 करोड़ रुपये के OTT डील को ठुकराने पर चुटकी ली और कहा, 'आमिर सर ने इतिहास रच दिया, एक शानदार कदम उठाया। उन्होंने इस फिल्म को सीधे यूट्यूब पर रिलीज किया है। मैंने सुना है कि आपने इस कदम के लिए एक OTT प्लेटफॉर्म से 100 करोड़ रुपये से अधिक का ऑफर ठुकरा दिया। 100 करोड़ रुपये… आपको पता है इसका क्या मतलब है, अक्षय कुमार की महीने की तो इतनी सैलरी है, और हंस पडे़'।
दरअसल, आमिर ने 'सितारे जमीन पर' को प्रमोट करने के लिए कई इंटरव्यू दिए थे। बाद में, उन्होंने एलान किया कि फिल्म किसी भी OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज नहीं होगी। इसके साथ ही उन्होंने अमेजन प्राइम वीडियो से 120 करोड़ रुपये का ऑफर ठुकरा दिया था। आखिरकार, आमिर ने फिल्म को यूट्यूब पर 100 रुपये में देखने के लिए उपलब्ध कराया।
बता दें कि अपने फैसले के बारे में बात करते हुए आमिर खान ने कहा, 'यही कारण था कि मैंने अपनी फिल्म 'सितारे जमीन पर' के अधिकार नहीं दिए, क्योंकि ये योजना चल रही थी। हमारी योजना आमिर खान प्रोडक्शन बैनर के तहत बनने वाली हर फिल्म को यूट्यूब पर रिलीज करने की, और फिल्म 100 रुपये की न्यूनतम लागत पर उपलब्ध होगी।'
हालांकि, आर एस प्रसन्ना द्वारा निर्देशित 'सितारे जमीन पर' एक स्पोर्ट्स कॉमेडी-ड्रामा फिल्म है। ये आमिर की 2007 की क्लासिक फिल्म है। इसमें आमिर खान और जेनेलिया देशमुख मुख्य भूमिकाओं में हैं, साथ ही ये 2018 की स्पेनिश फिल्म 'कैम्पेओन्स' की रीमेक है। फिल्म को आलोचकों और दर्शकों दोनों से इसे पॉजीटीव रिएक्शन मिली है, और बॉक्स-ऑफिस पर फैंस द्वारा इसे खुब सराहा गया है ,जिसने 122 करोड़ रुपये के बजट के मुकाबले लगभग 267.52 करोड़ रुपये की कमाई की है।
इसके साथ ही IFFM में आमिर खान को सिनेमा में बेस्ट एक्टर के अवार्ड से सम्मानित किया गया। नीरज घायवन की 'होमबाउंड' ने बेस्ट फिल्म और बेस्ट डाइरेक्टर दोनों पुरस्कार जीते। तो वहीं अभिषेक बच्चन ने 'आई वांट टू टॉक' के लिए बेस्ट एक्टर (फिल्म) का पुरस्कार जीता, जबकि जयदीप अहलावत ने 'पाताल लोक सीजन 2' के लिए बेस्ट एक्टर (सीरीज) का पुरस्कार जीता।