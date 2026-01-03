3 जनवरी 2026,

बॉलीवुड

हीरो पर भारी पड़ा ये ‘विलेन’… आंधी में उड़े बड़े-बड़े सुपरस्टार

Akshaye Khanna: बॉलीवुड का एक ऐसा विलेन, जिसके आगे फिल्म के लीड हीरो तक ने घुटने टेक दिए। दर्शकों ने भी उसकी दमदार एक्टिंग को खूब सराहा, चलिए बताते हैं कौन है वो एक्टर?

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Saurabh Mall

Jan 03, 2026

akshay khanna

फोटो में अक्षय खन्ना (इमेज सोर्स: IMDb)

Akshaye Khanna: पिछले कुछ समय से अभिनेता अक्षय खन्ना (Akshaye Khanna) लगातार चर्चा में बने हुए हैं। एक तरह से पूरा साल 2025 उनके करियर के लिए ऐतिहासिक साबित हुआ है। उनकी दो फिल्में ‘छावा’ और ‘धुरंधर’ न सिर्फ बड़ी हिट रहीं, बल्कि ऑल-टाइम ब्लॉकबस्टर बनकर उभरीं। खास बात यह है कि इन दोनों ही फिल्मों में उन्होंने ‘विलेन’ का किरदार निभाकर खूब सुर्खियां बटोरीं।

इस वक्त चर्चा उनकी फिल्मों से ज्यादा उन नए कीर्तिमानों की है, जो अक्षय खन्ना ने अपने नाम किए हैं। ‘छावा’ और ‘धुरंधर’ ने उन्हें वह मुकाम दिला दिया है, जो अब तक उनके करियर में हासिल नहीं हुआ था।

क्या अक्षय खन्ना शाहरुख खान का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं?

अक्षय खन्ना की फिल्म ‘धुरंधर’ चौथे हफ्ते में भी शानदार बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर रही है। अब तक के आंकड़ों के मुताबिक, अक्षय खन्ना शाहरुख खान के बाद दूसरे ऐसे भारतीय अभिनेता बन गए हैं, जिनकी फिल्मों ने एक ही कैलेंडर वर्ष में 2000 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की है।

शाहरुख खान का रिकॉर्ड क्या है?

साल 2023 में शाहरुख खान की तीन फिल्मों ‘पठान’, ‘जवान’ और ‘डंकी’ ने मिलकर 2685 करोड़ रुपये का वर्ल्डवाइड कलेक्शन किया था। इसी के साथ शाहरुख खान एक ही साल में 2000 करोड़ क्लब में शामिल होने वाले पहले भारतीय अभिनेता बने गए थे।

अक्षय खन्ना का रिकॉर्ड

अक्षय खन्ना ने साल 2025 की शुरुआत जनवरी में रिलीज हुई फिल्म ‘छावा’ से की। इस फिल्म का निर्देशन लक्ष्मण उतेकर ने किया था और विक्की कौशल इसमें मुख्य भूमिका में नजर आए थे। फिल्म में अक्षय खन्ना ने मुगल सम्राट औरंगजेब का किरदार निभाया, जिसे क्रिटिक्स और दर्शकों से जबरदस्त सराहना मिली।

ट्रेड रिपोर्ट्स के मुताबिक, ‘छावा’ ने वर्ल्डवाइड 809 करोड़ रुपये की कमाई की। इसके बाद दिसंबर में रिलीज हुई ‘धुरंधर’, जिसका निर्देशन आदित्य धर ने किया। यह एक स्पाई थ्रिलर फिल्म है, जिसमें रणवीर सिंह, संजय दत्त, आर. माधवन और अर्जुन रामपाल जैसे बड़े सितारे शामिल हैं।

अक्षय खन्ना ने इसमें गैंगस्टर रहमान डकैत की भूमिका निभाई और इतनी बड़ी स्टारकास्ट के बीच भी अपनी अलग पहचान बनाने में सफल रहे। फिल्म ट्रेड रिपोर्ट्स के अनुसार, ‘धुरंधर’ का वर्ल्डवाइड कलेक्शन फिलहाल 1167 करोड़ रुपये तक पहुंच चुका है और दर्शकों के उत्साह को देखते हुए इसके और भी बढ़ने की उम्मीद है।

ऐसे में अक्षय खन्ना इस समय शाहरुख खान के बाद दूसरे नंबर पर हैं जिन्होंने 2000 करोड़ रुपए का लैंडमार्क फिगर पार किया हुआ है और अगर ' धुरंधर ' का शानदार प्रदर्शन जारी रहा तो वो पहले नंबर पर पहुंच सकतें हैं।

इस दौड़ में बाकी सितारे कहां खड़े हैं?

आमिर खान की फिल्म ‘दंगल’ ने भी 2000 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार किया था, लेकिन यह उपलब्धि एक ही साल के भीतर हासिल नहीं हुई थी। वहीं प्रभास और अल्लू अर्जुन जैसे सितारे भी इस आंकड़े के करीब पहुंचे हैं। ‘बाहुबली 2’ और ‘पुष्पा 2’ ने लगभग 1800 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की।

क्रमफिल्म का नामस्टाररिलीज वर्ष
1किंगशाहरुख खान2026
2बैटल ऑफ गलवानसलमान खान2026
3बॉर्डर 2सनी देओल2026
4रामायणरणबीर कपूर2026
5लव एंड वॉररणबीर कपूर2026
6धुरंधर 2रणवीर सिंह2026
7टॉक्सिकयश2026

ये भी पढ़ें

जिया शंकर ने किया रिलेशनशिप कन्फर्म? जानिए किसे कर रही हैं डेट?
TV न्यूज
Jiyaa Shankar

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

फिल्में छीनी गईं… फिर बॉलीवुड का ‘बैड बॉय’ कहा गया; कांटों भरी राह में आदित्य पंचोली ने कैसे बनाई इंडस्ट्री में पहचान

Aditya Pancholi
बॉलीवुड

‘धुरंधर’ इस रिकॉर्ड से है अब भी है कोसों दूर… टॉप 10 में भी नहीं मिली जगह

dhundhar movie update
बॉलीवुड

‘धुरंधर 2’ ही नहीं, 2026 में बॉक्स ऑफिस पर ये मेगा सिक्वल्स फिल्में मचाएंगी थिएटर में तहलका

2026 में बॉक्स ऑफिस में छाएंगी ये फिल्में
बॉलीवुड

जिस रोल से स्टार्स डर गए, उसी ने सलमान खान को बना दिया अलग पहचान वाला एक्टर

जिस रोल से स्टार्स डर गए, उसी ने सलमान खान को बना दिया अलग पहचान वाला एक्टर
बॉलीवुड

आंख उठाकर देखा तो मुंहतोड़ जवाब देंगे… वरुण धवन ने बांग्लादेश का नाम लिए बिना दी कड़ी चेतावनी

ऑपरेशन सिंदूर पर वरुण धवन के बयान से मचा बवाल, बांग्लादेश का नाम लिए बिना दी कड़ी चेतावनी
बॉलीवुड
