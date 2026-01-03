हीरो पर भारी पड़ा ये ‘विलेन’… आंधी में उड़े बड़े-बड़े सुपरस्टार

फोटो में अक्षय खन्ना (इमेज सोर्स: IMDb)
Akshaye Khanna: पिछले कुछ समय से अभिनेता अक्षय खन्ना (Akshaye Khanna) लगातार चर्चा में बने हुए हैं। एक तरह से पूरा साल 2025 उनके करियर के लिए ऐतिहासिक साबित हुआ है। उनकी दो फिल्में ‘छावा’ और ‘धुरंधर’ न सिर्फ बड़ी हिट रहीं, बल्कि ऑल-टाइम ब्लॉकबस्टर बनकर उभरीं। खास बात यह है कि इन दोनों ही फिल्मों में उन्होंने ‘विलेन’ का किरदार निभाकर खूब सुर्खियां बटोरीं।
इस वक्त चर्चा उनकी फिल्मों से ज्यादा उन नए कीर्तिमानों की है, जो अक्षय खन्ना ने अपने नाम किए हैं। ‘छावा’ और ‘धुरंधर’ ने उन्हें वह मुकाम दिला दिया है, जो अब तक उनके करियर में हासिल नहीं हुआ था।
अक्षय खन्ना की फिल्म ‘धुरंधर’ चौथे हफ्ते में भी शानदार बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर रही है। अब तक के आंकड़ों के मुताबिक, अक्षय खन्ना शाहरुख खान के बाद दूसरे ऐसे भारतीय अभिनेता बन गए हैं, जिनकी फिल्मों ने एक ही कैलेंडर वर्ष में 2000 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की है।
साल 2023 में शाहरुख खान की तीन फिल्मों ‘पठान’, ‘जवान’ और ‘डंकी’ ने मिलकर 2685 करोड़ रुपये का वर्ल्डवाइड कलेक्शन किया था। इसी के साथ शाहरुख खान एक ही साल में 2000 करोड़ क्लब में शामिल होने वाले पहले भारतीय अभिनेता बने गए थे।
अक्षय खन्ना ने साल 2025 की शुरुआत जनवरी में रिलीज हुई फिल्म ‘छावा’ से की। इस फिल्म का निर्देशन लक्ष्मण उतेकर ने किया था और विक्की कौशल इसमें मुख्य भूमिका में नजर आए थे। फिल्म में अक्षय खन्ना ने मुगल सम्राट औरंगजेब का किरदार निभाया, जिसे क्रिटिक्स और दर्शकों से जबरदस्त सराहना मिली।
ट्रेड रिपोर्ट्स के मुताबिक, ‘छावा’ ने वर्ल्डवाइड 809 करोड़ रुपये की कमाई की। इसके बाद दिसंबर में रिलीज हुई ‘धुरंधर’, जिसका निर्देशन आदित्य धर ने किया। यह एक स्पाई थ्रिलर फिल्म है, जिसमें रणवीर सिंह, संजय दत्त, आर. माधवन और अर्जुन रामपाल जैसे बड़े सितारे शामिल हैं।
अक्षय खन्ना ने इसमें गैंगस्टर रहमान डकैत की भूमिका निभाई और इतनी बड़ी स्टारकास्ट के बीच भी अपनी अलग पहचान बनाने में सफल रहे। फिल्म ट्रेड रिपोर्ट्स के अनुसार, ‘धुरंधर’ का वर्ल्डवाइड कलेक्शन फिलहाल 1167 करोड़ रुपये तक पहुंच चुका है और दर्शकों के उत्साह को देखते हुए इसके और भी बढ़ने की उम्मीद है।
ऐसे में अक्षय खन्ना इस समय शाहरुख खान के बाद दूसरे नंबर पर हैं जिन्होंने 2000 करोड़ रुपए का लैंडमार्क फिगर पार किया हुआ है और अगर ' धुरंधर ' का शानदार प्रदर्शन जारी रहा तो वो पहले नंबर पर पहुंच सकतें हैं।
आमिर खान की फिल्म ‘दंगल’ ने भी 2000 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार किया था, लेकिन यह उपलब्धि एक ही साल के भीतर हासिल नहीं हुई थी। वहीं प्रभास और अल्लू अर्जुन जैसे सितारे भी इस आंकड़े के करीब पहुंचे हैं। ‘बाहुबली 2’ और ‘पुष्पा 2’ ने लगभग 1800 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की।
