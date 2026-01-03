हीरो पर भारी पड़ा ये ‘विलेन’… आंधी में उड़े बड़े-बड़े सुपरस्टार

Akshaye Khanna: पिछले कुछ समय से अभिनेता अक्षय खन्ना (Akshaye Khanna) लगातार चर्चा में बने हुए हैं। एक तरह से पूरा साल 2025 उनके करियर के लिए ऐतिहासिक साबित हुआ है। उनकी दो फिल्में ‘छावा’ और ‘धुरंधर’ न सिर्फ बड़ी हिट रहीं, बल्कि ऑल-टाइम ब्लॉकबस्टर बनकर उभरीं। खास बात यह है कि इन दोनों ही फिल्मों में उन्होंने ‘विलेन’ का किरदार निभाकर खूब सुर्खियां बटोरीं।