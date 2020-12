मिर्जापुर पर बने फूड डिलिवरी चेन के ऐड पर भड़के Ali Fazal, ठरकियों की लगाई लताड़

नई दिल्ली | इन दिनों ऐड को लेकर सोशल मीडिया पर कई बार ऐतराज देखने को मिलता है। उसके बाद उस विज्ञापन का जमकर बहिष्कार भी किया जाता है। इसी बीच फूड डिलिवरी चेन के एक डिजिटल ऐड पर एक्टर अली फजल (Ali Fazal) ने अपनी नाराजगी जताई है। अली ने ऐड बनाने वाले पर ठरकी होने का आरोप लगाया। अली ने ट्विटर पर जमकर अपना गुस्सा निकाला है। जो कि ये मिर्जापुर (Mirzapur) के एक सीन को लेकर बनाया गया है ऐसे में अली ने भी गुड्डू भईया की स्टाइल में तंज कसा है।

Thats the most lame advertisement i have come across. You all sound like tharkees, tryna sell Mutton using insinuations. Aur humko tag karke galti kiye. I’d suggest you remove the hashtag if not your creative skills👏🏼👏🏼👏🏼. @RasikaDugal https://t.co/tNRGNTzFjm