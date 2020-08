Sanjay Leela Bansali के घर जाते हुए साथ में स्पॉट Alia Bhatt और Ranbir Kapoor, एक साथ फिल्म में आने की कर रहे हैं प्लानिंग!

नई दिल्ली। वैसे तो इन दिनों बॉलीवुड में बस सुशांत सिंह राजपूत ( Sushant Singh Rajput Death ) की हुई रहस्यमय ढंग से हुई मौत का मुद्दा ही गरमाया हुआ है। चारों तरफ से बॉलीवुड को कोसा जा रहा है। बॉलीवुड को नेपोटिज्म ( Nepotism ) और मूवी माफिया ( Movie Mafia ) शब्दों खूब कोसा जा रहा है। इस बीच अब आलिया भट्ट ( Alia Bhatt ) और रणबीर कपूर ( Ranbir Kapoor ) एक साथ दिखाई दिए। दोनों ही हिंदी सिनेमा जगत के मशहूर डायरेक्टर संजय लीला भंसाली ( Sanjay Leela Bansali ) के घर जाते हुए नज़र आए। दोनों ही एक साथ ही घर के बार स्पॉट किया है। सोशल मीडिया पर जब से रणबीर और आलिया ( Ranbir Alia photo viral ) की तस्वीर सामने आई है। तब से ही सुर्खियों का बाज़ार गरम है। दोनों की फोटो को देखकर कई तरह से अटकलें लगाई जा रही है।

निर्देशक संजय लीला भंसाली ( Alia Ranbir Spot At Sanjay Leela Bansali House ) के घर बाहर स्पॉट हुए आलिया और रणबीर को लेकर कहा जा रहा है कि दोनों ही चोरी-चुपे किसी फिल्म की तैयारी में जुटे हुए हैं। क्योंकि पहले अक्सर आलिया को अकेले ही भंसाली के घर आते हुए स्पॉट किया जाता था। यह पहली दफा है कि जब रणबीर भी आलिया संग भंसाली के घर पहुंचे हो। उम्मीद लगाई जा रही है कि जल्द ही दोनों एक साथ किसी बड़ी फिल्म नज़र आ सकते हैं। सामने आई तस्वीरें में आलिया ग्रे कलर ( Alia Spot In Grey Colour Outfit ) के कुर्ते में नज़र आईं। जिसमें उन्होंने मिनिमल मेकअप और सिंपल पॉनी टेल बनाई हुई थी। वहीं रणबीर कपूर ब्लैक कलर ( Ranbir spotted in black kurta look ) के कुर्ते और डेनिम जीन्स में स्पॉट हुए।

बता दें इन दिनों आलिया भट्ट ( Alia Bhatt Upcoming Movie ) अपनी फिल्म 'सड़क 2' ( Sadak 2 ) के चलते सुर्खियों में बनी हुई है। हाल ही में उनकी फिल्म का ट्रेलर लॉन्च हुआ था। जिस पर लाइक की जगह डिस्लाइक की बाढ़ दिखाई दी। करीबन 1 मिलियन ( 1 Million people dislike Sadak 2 Trailer ) लोगों ने आलिया की फिल्म के ट्रेलर को नापसंद किया। ऐसे में साफ देखा जाता है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत का असर फिल्म पर पड़ रहा है। सुशांत केस में फिल्ममेकर महेश भट्ट ( Mahesh Bhatt ), और नेपोटिज्म की वजह से आउटसाइडर्स संग हो रहे बर्ताव को देखते हुए दर्शकों ने फिल्म को बायकॉट ( People boycott Sadak 2 ) करने का फैसला लिया है। यह फिल्म 28 अगस्त को हॉटस्टार ( Sadak 2 Released On 28 August ) पर रिलीज़ की जाएगी।