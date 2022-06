Alia Bhatt को UK लेने जाएंगे पति Ranbir वाली रिपोर्ट पर भड़कीं एक्ट्रेस, कहा- ‘मैं एक महिला हूं, पार्सल नहीं’

हाल ही में बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट ने सोशल मीडिया पर अपनी प्रेगनेंसी की खबर सुनाई थी। इस खबर के बाद सभी काफी खुश हैं। फैंस से लेकर सेलेब्स तक की बधाइयों का तांता लग गया। जहां सब आलिया की प्रेगनेंसी की खबर से खुश हैं वहीं अदाकारा का किसी बात को लेकर मूड खराब हो गया और उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए अपनी भड़ास निकाली।

Published: June 29, 2022 10:19:42 am

दरअसल एक मीडिया रिपोर्ट को देख आलिया भड़क उठीं जिसमें बताया गया था कि वह लंदन की शूटिंग खत्म कर वापस आएंगी इसके लिए रणबीर कपूर उन्हें लेने जाएंगे। रिपोर्ट में बताया गया कि आलिया वर्क कमिटमेंट्स पर कोई असर नहीं पड़ने देना चाहती हैं। वह अपनी फिल्मों की शूटिंग जुलाई से पहले खत्म कर लेंगी।

alia bhatt angry reaction on media reports on her pregnancy