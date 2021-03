एक्टिंग के बाद अब Alia Bhatt बनेंगी प्रोड्यूसर, किया प्रोडक्शन हाउस का ऐलान, ऑफिस की तस्वीरें की शेयर

नई दिल्ली: डायरेक्टर महेश भट्ट की बेटी आलिया भट्ट (Alia Bhatt) बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेज़ में से एक हैं। उन्होंने कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया है। साल 2012 में करण जौहर की फिल्म 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर' (Student Of The Year) से उन्होंने अपना बॉलीवुड डेब्यू किया था। इसके बाद आलिया ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और आज उनकी गिनती टॉप एक्ट्रेसेज़ में होती है। अब एक्टिंग के बाद आलिया फिल्में भी प्रोड्यूस करेंगी।

हाल ही, आलिया भट्ट ने अपने प्रोडक्शन हाउस एटर्नल सनशाइन (Eternal Sunshine Productions) का ऐलान किया है। ऐसे में अब एक्टिंग के अलावा वह फिल्में भी प्रोड्यूस करेंगी। हालांकि, आलिया ने साल 2019 में ही बता दिया था कि वह अपना प्रोडक्शन हाउस खोलने जा रही हैं।

And I am so happy to announce....

PRODUCTION!! ☀️



Eternal Sunshine Productions.

Let us tell you tales.

Happy tales. Warm and fuzzy tales. Real tales. Timeless tales.@EternalSunProd pic.twitter.com/X3jRgTSmMF