ब्रह्मास्त्र' के प्रमोशन में मॉम टू बी आलिया भट्ट के लुक ने खींचा सबका ध्यान, बेबी के लिये ड्रेस पर लिखवाया था ये खास मैसेज

इस दिनों बॉलीवुड का क्यूट कपल आलिया भट्ट और रणबीर कपूर जोरो शोरों से अपनी फिल्म के प्रमोशन में जुटे हुए हैं। दोनों फिल्म के प्रमोशन में पूरी जान झोंक रहे हैं। हाल ही में दोनों फिल्म के प्रमोशन के लिए हैदराबाद पहुंचे। कपल पहुंचा तो फिल्म प्रमोशन के लिए था, लेकिन यहां आलिया के लुक ने सबका ध्यान खींचा।

Published: September 03, 2022 11:42:41 am

आलिया भट्ट और रणबीर कपूर जल्द ही माता पिता बनने वाले हैं। दोनों ने इसको लेकर तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। दोनों बच्चे को लेकर काफी एक्साइटेड भी हैं। इसकी एक झलक हाल ही में हैदराबाद में हुए एक इवेंट के दौरान देखने को मिली। आलिया हैदराबाद में गुलाबी रंग का शरारा पहने नजर आईं जिसकी बैक पर लिखा था- बेबी ऑन बोर्ड। इस शरारा पर सितारों से कई जगह LOVE भी लिखा है। इवेंट में आलिया 'बेबी ऑन बोर्ड' टैगलाइन को जमकर फ्लॉन्ट करती दिखीं।

alia bhatt flaunts baby on board dress during promotion of brahmastra