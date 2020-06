नेपोटिज्म पर बोलने वालों को Alia की मां Soni Razdan ने दिया करारा जवाब, कहा- तुम्हारे बच्चे इंडस्ट्री में आएंगे तो क्यो रोक दोगे?

नई दिल्ली | बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) के निधन के बाद बॉलीवुड में फैले नेपोटिज्म और आउटसाइडर्स (Nepotism outsiders in bollywood) को आगे ना बढ़ने देने जैसे कई आरोप सामने आए। जिसके बाद ये मामला बड़ी बहस का मुद्दा बना हुआ है। सोशल मीडिया पर सुशांत के फैंस और कई लोगों का गुस्सा परिवारवाद फैलाने वाले स्टार्स (Social media angry on groupism) पर निकल रहा है। कंगना रनौत (Karan Johar) ने करण जौहर (Kangana Ranaut) का नाम लेकर कई बातें साझा की थीं।

इसके अलावा कई सेलेब्स कुछ प्रोडक्शन हाउस और सलमान खान जैसे सितारों पर बड़े आरोप (Salman Khan and production house) लगा चुके हैं। बड़े सितारों से लेकर स्टारकिड्स भी ट्रोल हो रहे हैं। जिसमें करण जौहर की लाडली आलिया भट्ट (Alia Bhatt) का भी नाम शामिल रहा। अब राजी एक्ट्रेस की मां सोनी राजदान (Soni Razdan on nepotism) ने नेपोटिज्म पर पलटवार किया है।

The expectation that people have because of whose son or daughter you are is much more. Also thise who r ranting about nepotism today and who have made it on their own will also have kids one day. And what if they want to join the industry? Will they stop them from doing so ?