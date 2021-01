गंगूबाई काठियावाड़ी इसी साल होगी सिनेमाघरों में रिलीज, आलिया भट्ट का दिखेगा दमदार किरदार

बॉलीवुड अभिनेत्री आलिया भट्ट स्टारर फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी इसी साल सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इस बात की जानकारी खुद भंसाली प्रोडक्शंस ने दी है। फिलहाल आलिया भट्ट संजय लीला भंसाली की फिल्म की शूटिंग में काफी व्यस्त हैं।

आपको बता दें कि फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी गंगूबाई के जीवन पर आधारित फिल्म है। जो एक माफिया क्वीन है। फिल्म के मुंबई से शेड्यूल की शूटिंग जोर-शोर से जारी है। फिल्म से जुड़े सूत्रों की मानें तो भंसाली के पिछले प्रोजेक्ट की तरह यह फिल्म भी एक शानदार सिनेमाई अनुभव होगी। भंसाली प्रोडक्शन ने सोशल मीडिया पर यह घोषणा की थी जिसमें गंगूबाई के किरदार में आलिया भट्ट का मोशन पोस्टर शेयर किया गया था। इसी के साथ लिखा था, "सहासी, बिंदास और 2021 पर कब्जा करने के लिए तैयार। आंखों में शोले और धधकती स्टाइल। गंगूबाई काठियावाड़ी आने वाले साल में राज करने के लिए तैयार है"

जानकारी के अनुसार आलिया भट्ट पिछले दिनों रणबीर कपूर के साथ न्यू ईयर की छुट्टियां मनाने राजस्थान के रणथंबोर गई थी। इस ट्रिप में नीतू कपूर और आलिया की मॉम सोनी राजदान भी साथ थी। इसी के साथ रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण ने भी उन्हें ज्वाइन किया था।

