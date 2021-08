Jee Le Zara में कास्ट हुई आलिया और कैटरीना, सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रहे रणबीर कपूर

फिल्ममेकर जोया अख्तर द्वारा हाल ही में उनकी नई फिल्म 'जी ले जरा' का अनाउंसमेंट किया गया है, जिसमें उन्होंने बॉलीवुड की तीन बड़ी एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा, आलिया भट्ट और कैटरीना कैफ को कास्ट किया है। जी ले जरा एक रोडट्रिप पर बेस्ड बताई जा रही है, जिसकी कहानी दिल चाहता है और जिंदगी ना मिलेगी दोबारा से इंस्पायर्ड है। जैसे ही इस फिल्म का अनाउंसमेंट हुआ दशकों में इस फिल्म को लेकर एक्साइटमेंट चरम पर पहुंच गया। इस फिल्म में प्रियंका चोपड़ा और कैटरीना कैफ का स्क्रीन शेयर करना तो दर्शकों को आम बात लगी पर कैटरीना और आलिया का स्क्रीन शेयर करना और इनका कोलाबोरेशन लोगों को काफी दिलचस्प लगा।

दरअसल आलिया भट्ट और कैटरीना कैफ के कोलाबोरेशन को लेकर लोगों में एक्साइटमेंट इसलिए और देखा जा रहा है क्योंकि आलिया जहां रणबीर कपूर की प्रेजेंट गर्लफ्रेंड है, वहीं रणबीर कैटरीना के साथ रिलेशन में रह चुके हैं और दोनों के ही रिश्ते ने काफी सुर्खियां भी बटोरी है। लंबे समय तक दोनों का अफेयर काफी लाइमलाइट में भी रहा है। कैटरीना कैफ से ब्रेकअप करने के बाद रणबीर आलिया के साथ रिलेशनशिप में आ गए हैं और सूत्रों के मुताबिक यह दोनों जल्दी शादी भी कर सकते हैं। वहीं जोया अख्तर की फिल्म में आलिया अपनी ही बॉयफ्रेंड की एक्स गर्लफ्रेंड के साथ काम करती हुई दिखाई देंगी। इस बात को लेकर लोगों कि विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियां देखने को मिल रही है, वहीं इस मामले को लेकर लोग अब रणबीर कपूर को ट्रोल करने लगे हैं।

फिल्म के ऐलान होने के बाद और इसकी कास्टिंग के बारे में जानने के बाद ट्विटर पर लोगों द्वारा रणवीर कपूर को काफी ट्रोल किया जा रहा है। जिसमें एक यूजर द्वारा रणवीर की खिंचाई करते हुए लिखा गया कि रणवीर कपूर को जी ले जरा काफी पसंद आने वाली है, उनकी गर्लफ्रेंड और कुछ एक्स इस रोड ट्रीप पर होंगी। वहीं एक दूसरी यूजर ने जी ले जरा में दीपिका पादुकोण को लेने की बात कह दी। उन्होंने लिखा कि जी ले जरा की कास्टिंग थोड़ी गलत हो गई है, इसमें प्रियंका चोपड़ा की जगह दीपिका पादुकोण को लेना चाहिए था, फिर डिस्कस करने के लिए और भी बातें होती। कई यूजर्स द्वारा दीपिका पादुकोण को प्रियंका की जगह लेने के लिए मांग की गई।

ट्विटर पर यूजर्स ने कुछ इस तरह किया रणबीर कपूर को ट्रोल, देखें ट्वीट

Ranbir Kapoor will just love #JeeLeZara



His current girlfriend and a couple of exes in a road trip movie. 😄#aliabhatt #katrinakaif #priyankachoprajonas — Dipti Malhotra (@SixtyMLLove) August 10, 2021

#Jeelezara casting went wrong !

It should be #DeepikaPadukone instead of #PriyankaChopraJonas.

There was lot more to discuss for them then 😛 — Bhavya Jain (@bhavyaj_awesome) August 10, 2021

Though i love ranbir kapoor but still there's time for his biopic.😂😂

P.S.

Pee Cee is irreplaceable.@priyankachopra ❤️ — Akash (@aakash1289) August 10, 2021

Replace Priyanka Chopra with Deepika Padukone and it's gonna be EPIC.#JeeLeZaraa pic.twitter.com/Ep88opaEFK — AbhiAbhiShake (@nowShakeeit) August 10, 2021

They should just cast Deepika instead of Priyanka and a Ranbir kapoor cameo and it would have been a documentary. #JeeLeZaraa pic.twitter.com/j09eNmcwhQ — Yash (@commentatorship) August 10, 2021

उल्लेखनीय है कि रणबीर कपूर के अफेयर की चर्चा हर वक्त लाइमलाइट में रहती है। चाहे वे दीपिका पादुकोण के साथ हो या कैटरीना कैफ के साथ या फिर आलिया भट्ट के साथ हो। वह अपना रिलेशनशिप पब्लिक के सामने हमेशा ओपन रखते हैं। रणवीर कपूर की केमिस्ट्री दीपिका पादुकोण और कैटरीना के साथ काफी अच्छी थी और यह केमिस्ट्री इनकी फिल्मों में भी काफी बढ़ चढ़कर दिखाई दी है। पर रणबीर कटरीना और रणबीर दीपिका की शानदार केमिस्ट्री होने के बावजूद भी इनकी जोड़ी परदे तक ही ठहर कर रह गई। आलिया के साथ रणवीर का काफी स्ट्रांग बॉन्डिंग शेयर करते हैं और अक्सर कई जगह पर दोनों एक साथ स्पोट किए जाते हैं। आलिया अक्सर रणवीर की मां नीतू कपूर से भी मिलने जाती है। वहीं रणबीर की आलिया के साथ शादी की बातों को लेकर भी काफी चर्चाएं हो रही है, बता दें कि दोनों ब्रह्मास्त्र में पहली बार के साथ बड़े पर्दे पर नजर आएंगे।