फिल्म 'शुभ मंगल ज्यादा सावधान' की अंतराष्ट्रीय स्तर पर हो रही है चर्चा, डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट कर कहा- 'Great'

नई दिल्ली। 'समलैगिंक' विषय पर बनी आयुष्मान खुराना ( ayushmann khurrana) की फिल्म 'शुभ मंगल ज्यादा सावधान' ( shubh mangal zyada savdhan ) के चर्चे अब अंतराष्ट्रीय स्तर पर भी होने लगे है। बीते शुक्रवार यानी की 21फरवरी को रिलीज़ हुई थी। दरअसल इस फिल्म को लेकर ब्रिटिश एक्टिविस्ट पीटर गैरी टैचेल ( Peter Tatchell ) ने एक ट्वीट शेयर किया था। इस पोस्ट को शेयर करते हुए उन्हें लिखा- भारत में एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म रिलीज़ हुई है। भारत में समलैंगिकता को वैध करने के बाद देश को बुर्जगों को इस बारें में जागरूक करने की कोशिश की जा रही है।

India: A new #Bollywood rom-com featuring a gay romance is hoping to win over older people, following the decriminalisation of homosexuality. Hurrah! https://t.co/U6qO9PucV3 @TheQueerAsia @beinglgbti @cadrsunilgupta @NazProjectLdn