अमेरिकी पैरानॉर्मल एक्सपर्ट Steve Huff ने की Sushant Singh Rajput की आत्मा से बात, एक महिला भी थी साथ में मौजूद

नई दिल्ली। सुशांत सिंह राजपूत के निधन ( Sushant Singh Rajput Death ) को एक महीने से ज्यादा हो चुका है,लेकिन आज भी उनके चाहने वाले उनकी ( his fans are missing Sushant Singh ) यादों में डूबे हुए हैं। सुशांत का इस तरह से जाना सबकी समझ से बाहर है। यही वजह है कि लगातार उनकी सीबीआई जांच( Peolple Want CBI Inquiry ) की मांग उठाई जा रही है। वहीं इस बीच अमेरिका के मशहूर पैरानॉर्मल एक्सपर्ट स्टीव हफ ( American Paranormal Steve Huff) ने सुशांत को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। जिसे सुन सब काफी हैरान है। स्टीव का कहना है कि उन्होंने सुशांत की आत्मा ( Spoke to Sushant's soul) से बात की है। इस बात की जानकारी उन्होंने एक वीडियो को पोस्ट( Steve post video ) कर दी है। उन्होंने यह वीडियो यूट्यूब पर भी अपलोड की है। जिसमें वह सुशांत की आत्मा से बात करते हुए नज़र आ रहे हैं।

स्टीव का कहना है कि सुशांत के फैंस मैसेज और ईमेल ( Sushant's fans are messaging for help ) के जरिए उन से मदद मांग कर रहे थे। जिसके बाद उन्होंने तय किया कि वह सुशांत से बात करेंगे। स्टीव हफ एक यंत्र ( Steve Huff claims to speak to the soul with the help of a machine ) की मदद से आत्मा से बात करने का दावा करते हैं। वीडियो को शेयर करते उन्होंने कहा है कि 'हजारों रिक्वेस्ट के बाद आपके लिए ये। यह एक अविश्वसनीय सेशन था। उसने मुझे सीधे जवाब दिए। पहले से कहीं ज्यादा स्पष्ट और अपनी ही आवाज में। मैं जल्दी ही इसका एक और सेशन करूंगा, जिसमें कई और गहन सवाल पूछना है।' इसी के साथ उन्होंने बताया सुशांत की आवाज बहुत स्ट्रॉन्ग( Sushant Voice was very strong ) थी।

वीडियो में स्टीव पूछते हैं कि 'आपने जान क्यों दी?' इस सवाल के जवाब में डिवाइस से आवाज आती है- 'बदलाव के लिए'। स्टीव का दावा है कि सुशांत अकेले नहीं थे उनके साथ दो अन्य ( Sushant was accompanied by a woman's soul ) आत्माएं थीं। इनमें एक पुरुष की आत्मा और एक महिला ( One man and woman soul ) की आत्मा थी। इस वीडियो में स्टीव बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो के अंत में एक महिला की आवाज़ ( Heard Woman Voice ) भी सुनाई दे रही है। वहीं स्टीव का कहना है कि वह करीबन 10 सालों से आत्माओं से बात ( Been talking to spirits for almost 10 years ) कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने एक मशीन का निर्माण किया है जिससे आत्माओं की आवाज सुनाई देती है। बता दें कि स्टीव, पैट्रिक स्वेज ( Patrick Suez ) और माइकल जैक्सन ( Michael Jackson ) की आत्माओं के साथ ( Have talked to soul ) भी ऐसा ही सेशन कर चुके हैं।