Amit Sadh ने किम शर्मा के साथ अफेयर की खबरों पर खोला राज, कहा- अफसोस है कि..

नई दिल्ली | बॉलीवुड एक्टर अमित साध (Amit Sadh) इन दिनों दुबई में अपने टूर पर हैं। पिछले दिनों उनके और किम शर्मा के अफेयर को लेकर खबरें उड़ रही थीं जिसपर अब अमित ने चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने किम शर्मा (Kim Sharma) को डेट करने को लेकर खुलासा किया है और अफसोस भी जताया है। साथ ही ये भी साफ किया कि वो कभी छुपकर रोमांस (Romance) नहीं करेंगे। अमित साध और किम शर्मा को लेकर कई दिनों से खबरें सामने आ रही हैं।

