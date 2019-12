तबीयत खराब होने की वजह से 'दादा साहेब फाल्के अवॉर्ड' नहीं लेने पहुंच पाए अमिताभ बच्चन, हेल्थ अपडेट की दी जानकारी

नई दिल्ली। बीते सोमवार दादा साहेब फाल्के अवॉर्ड (Dada Saheb Phalke Award) का आयोजन किया गया। जिसमें अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) को दादा साहेब अवॉर्ड से नवाजा जाना था, लेकिन अमिताभ बच्चन इस समारोह में पहुंच नहीं पाए। दादा साहेब अवॉर्ड सेरेमनी में ना पहुंचने की जानकारी देते हुए अमिताभ बच्चन ने बताया कि उन्हें बुखार है और उन्हें डॉक्टर ने आराम करने की सलाह दी है। जिस वजह से वो इस समारोह को अटेंड नही कर पाए।

अमिताभ बच्चन ने ट्वीट कर अपनी सेहत की जानकारी भी दी। उन्होंने बताया कि गर्दन, हैमस्ट्रिंग, पीठ का निचला हिस्सा और कलाई में चोट थी। मुझे बुखार भी था। डॉक्टर ने आराम करने की सलाह दी थी। राष्ट्रीय पुरस्कारों को काफी मिस किया। हैम स्ट्रिंग की चोट चलने और बैठने में बाधा डालती है। जिसके लिए लंब समय तक सांस लेने की जरूरत होती है। बुखार कम है, लेकिन ज्यादा ठीक नहीं। ये कब कम होगा।

ये भी पढ़ें: फिल्म 'पंगा' के प्रोमोशन के लिए कंगना रनौत पहुंची मुंबई रेलवे स्टेशन, पैसेंजर को बांटी टिकट्स

T 3587/8/9 - Thank you for your 'get wells' .. I improve gradually .. aabhaar ! 🙏🙏🙏