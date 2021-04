अमिताभ बच्चन के पूरे परिवार और मलाइका अरोड़ा ने लगवाई कोविड वैक्सीन की पहली डोज

नई दिल्ली: कोरोना वायरस एक बार फिर तेजी से फैल रहा है। महाराष्ट्र में इसका सबसे ज्यादा प्रकोप देखने को मिल रहा है। बॉलीवुड के कई सितारे इससे संक्रमित हो चुके हैं। ऐसे में सेलेब्स इससे बचने के लिए कोविड वैक्सीन लगवा रहे हैं। अब एक्ट्रेस मलाइक अरोड़ा ने कोरोना वैक्सीन की पहली डोज़ ले ली है। वैक्सीनेशन की तस्वीर उन्होंने फैंस के साथ शेयर की है।

फ्रंटलाइन वर्कर्स को किया धन्यवाद

मलाइका अरोड़ा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से अपनी एक फोटो पोस्ट की है। तस्वीर में वह वैक्सीन लगाती नजर आ रही हैं। उन्होंने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ है। इस तस्वीर को शेयर करते हुए मलाइका ने फ्रंटलाइन वर्कर्स का धन्यवाद किया है। वह लिखती हैं, 'मैंने कोविड वैक्सीन की पहली डोज ले ली है। क्योंकि हम इसमें एक साथ हैं। योद्धाओं आओ वायरस के खिलाफ इस जंग में जीत हासिल करें। आप भी वैक्सीन लेना मत भूलिएगा। हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स पूरी शिद्दत और मुस्कान के साथ कमाल का काम कर रहे हैं। शुक्रिया। (हां मैं वैक्सीन लेने के लिए एलिजिबल हूं)।'

बिग बी के परिवार ने भी लगवाई वैक्सीन

मलाइका की ये तस्वीर अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। इससे पहले गुरुवार को महानायक अमिताभ बच्चन और उनके परिवार ने भी कोरोना वैक्सीन लगवाई। उन्होंने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। हालांकि अभी अभिषेक बच्चन ने कोरोना वैक्सीन नहीं ली। लेकिन बाकी सभी सदस्यों ने वैक्सीन की पहली डोज लगवा ली है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, "लगवा लिया, मैंने आज दोपहर कोरोना वैक्सीन लगवा ली है। सब ठीक है।"

T 3861 -

Got it done !

My CoviD vaccination this afternoon ..

All well .. 🙏