Amitabh Bachchan के कोरोना पाए जाने से फैंस परेशान, अस्पताल के बाहर बढ़ रही भीड़.. पुलिस ने सुरक्षा बढ़ाई

बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन दोनों कोरोना पॉजिटिव (Amitabh Abhishek corona positive) पाए गए हैं। इसी बीच खबर सामने आई है कि अस्पताल के बाहर फैंस की भीड़ बढ़ना शुरू हो (fans outside hospital for Amitabh Bachchan) गई है। जिसको देखते हुए नानावटी अस्पताल की सुरक्षा बढ़ा दी (Police security increase outside hospital) गई है।