Amitabh Bachchan के COVID-19 पॉजिटिव पाए गए जाने पर स्वास्थ मंत्री बोले-'आप लाखों लोगों की प्रेरणा हैं'

नई दिल्ली। बीते दिन शनिवार बॉलीवुड एक्टर अमिताभ बच्चन ( Amitabh Bachchan ) और अभिषेक बच्चन ( Abhishek Bachchan ) कोरोनावायरस पॉजिटिव ( Coronaviurs Positive ) पाए गए हैं। जिसके बाद से बॉलीवुड इंडस्ट्री में हड़कप मच गया है। ऐसे में परिवार के और सदस्यों की कोरोना जांच ( Continue Bachchan Family Coronavirus Report ) जारी है। ऐश्वर्या राय बच्चन और जया बच्चन ( Aishwarya Rai Bachchan and Jaya Bachchan Report Negative ) का भी कोरोनावारस का टेस्ट कराया गया। जिसमें दोनों ही नेगेटिव पाए गए हैं। बेटी आराध्या बच्चन का भी ( Aaradhya Bachchan Swab Test ) का भी स्वैब टेस्ट कराया जा चुका है। जिसकी रिपोर्ट का इंतजार ( Wating For Aaradhya Swab Report ) पूरा परिवार बेसब्री से कर रहा है।

