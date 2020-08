Amitabh Bachchan को अस्पताल से मिली छुट्टी, कोरोना टेस्ट आया निगेटिव.. Abhishek Bachchan अभी भी कोरोना पॉजिटिव

नई दिल्ली | बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) के फैंस के लिए खुशखबरी है। बिग बी का कोरोना टेस्ट आखिरकार निगेटिव आ गया (Amitabh Bachchan tests negative for Covid-19) है। अभिषेक बच्चन ने इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि उनके पिता अमिताभ बच्चन फाइनली कोरोना निगेटिव (Abhishek Bachchan tweeted) आए गए हैं और नानावती अस्पताल से डिस्चार्ज्ड (Amitabh Bachchan discharged from hospital) हो गए हैं। 77 साल के अस्पताल अब घर पहुंच गए हैं। हालांकि अभिषेक बच्चन अभी भी पॉजिटिव ही आए हैं और वो हॉस्पिटल में भर्ती रहेंगे।

🙏🏽 my father, thankfully, has tested negative on his latest Covid-19 test and has been discharged from the hospital. He will now be at home and rest. Thank you all for all your prayers and wishes for him. 🙏🏽 — Abhishek Bachchan n (@juniorbachchan) August 2, 2020

अभिषेक बच्चन ने अपने ट्विटर पर ये अच्छी खबर (Abhishek bachchan thanks fans) शेयर की है। उन्होंने लिखा- भगवान का शुक्र है कि मेरे पिता कोरोना टेस्ट में निगेटिव पाए गए हैं और अस्पताल से डिस्चार्ज्ड हो गए हैं। अब वो घर पर होंगे और आराम करेंगे। आप सभी का दुआओं और प्राथनाओं के लिए धन्यवाद है।

I, Unfortunately due to some comorbidities remain Covid-19 positive and remain in hospital. Again, thank you all for your continued wishes and prayers for my family. Very humbled and indebted. 🙏🏽

I’ll beat this and come back healthier! Promise. 💪🏽 — Abhishek Bachchan (@juniorbachchan) August 2, 2020

वहीं अभिषेक बच्चन ने अपनी जानकारी देते हुए बताया (Abhishek tweet he si still coronavirus positive) ट्वीट किया- मैं दुर्भाग्यपूर्ण कुछ कमजोरी के कारण कोविड-19 पॉजिटिव ही आया हूं और अभी अस्पताल में ही रहूंगा। एक बार फिर से आप सभी का मेरे परिवार के लिए शुभकामनाओं और प्रार्थनाओं का धन्यवाद। मैं आप लोगों का बहुत ऋणी हूं। मैं जल्द ही कोरोना से जंग जीतकर वापस स्वस्थ लौटूंगा। वादा रहा।

गौरतलब हो कि पिछले महीने अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राय बच्चन और आराध्या बच्चन कोरोना पॉजिटिव (Bachchan family coronavirus positive in May except Jaya Bachchan) पाए गए थे। इसकी जानकारी अभिषेक बच्चन ने ट्विटर के जरिए दी थी। जिसके बाद अमिताभ और अभिषके को नानावती अस्पताल में भर्ती कराया गया (Amitabh Abhishek admitted in Nanavati hospital) था। ऐश्वर्या और आराध्या को पहले घर पर होम क्वारेन्टीन किया गया था। लेकिन जब ऐश्वर्या की तबीयत खराब हुई तो फिर उन्हें और बेटी दोनों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हालांकि अब सभी ठीक हैं।

अमिताभ बच्चन के लिए देशभर से उनके फैंस ठीक होने की दुआ (Amitabh Bachchan fans prayers) कर रहे थे। बिग बी अस्पताल से भी हर रोज अपना डेली रूटीन फॉलो करते थे। वो सोशल मीडिया पर पहले की ही तरह एक्टिव थे। साथ ही इस दौरान उन्होंने अपने ब्लॉग लिखने का नियम (Amitabh Bachchan blog) भी नहीं तोड़ा। फैंस उनके इस जज्बे की लगातार तारीफ भी करते रहे हैं।