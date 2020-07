Amitabh Bachchan के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद सेलेब्स और फैंस चिंतित, मांग रहे जल्द ठीक होने की दुआ

नई दिल्ली | बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) के घर भी कोरोना वायरस पहुंच चुका है। शनिवार देर रात अमिताभ बच्चन के कोरोना संक्रमित पाए जाने (Amitabh Bachchan corona positive) की खबर सामने आई। फिल्म इंडस्ट्री और फैंस को बड़ा झटका लगा ही था कि थोड़ी देर बाद अभिषेक बच्चन ने भी कोरोना पॉजिटिव पाए जाने (Abhishek Bachchan corona positive) की जानकारी दी। दोनों को मुंबई के नानावटी अस्पताल में भर्ती कराया गया (Amitabh Bachchan admitted in Nanavati Hospital) है जहां उनका इलाज चल रहा है। इसके साथ ही बिग बी के पूरे परिवार और स्टाफ मेंबर का टेस्ट भी कराया गया है। जिसमें जया-ऐश्वर्या राय बच्चन की रिपोर्ट कोरोना निगेटिव (Aishwarya Rai Jaya Bachchan corona negative report) आई है साथ ही अमिताभ बच्चन ने कहा कि उनके संपर्क में पिछले 10 दिनों में जो भी लोग आए हैं वो अपना कोविड-19 का टेस्ट करवा लें। अमिताभ बच्चन के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद से ही सोशल मीडिया पर उनकी सेहत के लिए दुआओं की (Celebs and Fans prayers for Amitabh Bachchan) झड़ी लगी हुई है। बॉलीवुड से लेकर राजनीतिक जगत के लोग ट्वीट करके उनके जल्द ठीक होने की प्रार्थना (Prayers for Amitabh speedy recovery) कर रहे हैं।

Praying for your speedy recovery Sir. Love and prayers 🙏🏻 — Akshay Kumar (@akshaykumar) July 12, 2020

बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार (Akshay Kumar) ने अमिताभ के जल्दी ठीक होने के लिए ट्वीट कर लिखा- सर आपकी जल्दी ठीक होने की प्रार्थना कर रहा हूं। प्यार और ढेर सारी दुआ।

आदरणीय @SrBachchan जी!! आपने अपने जीवन में हर कठिनाई हर मुश्किल को अपने मनोबल से परास्त किया है।मुझे और पूरे राष्ट्र को पूरा भरोसा है कि आप कोरोना की लड़ाई से भी विजयी होकर सकुशल और स्वास्थ्य रूप से वापस ठीक ठाक अपने घर पहुंचेंगे।हम सबकी प्रार्थनाएँ आपके साथ है।🙏🙏 https://t.co/i6hSmMY2gy — Anupam Kher (@AnupamPKher) July 11, 2020

सीनियर एक्टर अनुपम खेर (Anupam Kher) ने बिग बी के जल्द ठीक होने के लिए दुआ करते हुए ट्वीट किया- आदरणीय अमिताभ बच्चन जी! आपने अपने जीवन में हर कठिनाई हर मुश्किल को अपने मनोबल से परास्त किया है। मुझे और पूरे राष्ट्र को पूरा भरोसा है कि आप कोरोना की लड़ाई से भी विजयी होकर सकुशल और स्वास्थ्य रूप से वापस ठीक ठाक अपने घर पहुंचेंगे। हम सबकी प्रार्थनाएँ आपके साथ हैं।

Get well soon Amitji 🙏 Praying for your speedy recovery. Love you loads ❤️ @SrBachchan — Preity G Zinta (@realpreityzinta) July 11, 2020

एक्ट्रेस प्रीति जिंटा (Preity Zinta) ने ट्वीट कर लिखा- जल्दी ठीक हो जाइए अमीत जी, आपके जल्दी ठीक होने की प्रार्थना कर रही हूं। आपको ढेरा सारा प्यार।

Wishing you a speedy recovery sir lots of love and prayers🙏🙏 — Yo Yo Honey Singh (@asliyoyo) July 11, 2020

सिंगर हनी सिंह (Honey Singh) ने भी अमिताभ बच्चन के अपने ट्वीट में उनके जल्द ठीक होने की दुआ मांगी।

T 3590 -I have tested CoviD positive .. shifted to Hospital .. hospital informing authorities .. family and staff undergone tests , results awaited ..

All that have been in close proximity to me in the last 10 days are requested to please get themselves tested ! — Amitabh Bachchan (@SrBachchan) July 11, 2020

एक्ट्रेस तापसी पन्नु (Taapsee Pannu) ने बिग बी के जल्द सही होने को लेकर ट्वीट किया और लिखा- और आप जल्द ही स्वस्थ और खुश होंगे चैंप।

Praying for your speedy recovery Sir 🙏Durga Durga🙏 — Bipasha Basu (@bipsluvurself) July 11, 2020

एक्ट्रेस बिपाशा बसु (Bipasha Basu) ने मां दुर्गा का नाम लेते हुए अमिताभ बच्चन के लिए दुआ मांगी। इसके अलावा कई परेश रावल, परिणीति चोपड़ा, परेश रावल, समेत कई एक्टर्स बिग बी और अभिषेक बच्चन के लिए प्रार्थना कर रहे है। अमिताभ बच्चन की उम्र 77 वर्ष है, इसलिए फैंस थोड़ा चिंतित हैं। नानावटी अस्पताल में दोनों का इलाज चल रहा है।