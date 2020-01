अमिताभ ने बताया सेल्फी का मजेदार हिंदी अर्थ, हंसी नहीं रोक पाएंगे आप

अमिताभ बच्चन इस उम्र में भी फिल्मों में पूरी तरह से सक्रिय हैं। वे सोशल मीडिया पर भी इतने ही सक्रिय रहते हैं। वे ट्विटर के जरिए अपनी बात रखते हैं। अब महानायक ने अंग्रेजी शब्द 'Selfie' का अर्थ हिन्दी में बताया है, जो वाकई मजेदार है। अमिताभ ने ट्विटर पर अपनी ब्लैक एंड वाइट सेल्फी पोस्ट की। इसमें वे मुस्कुराते नजर आ रहे हैं। चेहरे पर चश्मा और सिर पर टोपी लगाए हैं।

T 3599 - .. at times it is worth the while to look into the mirror .. a selfie of the self ..



SELFIE hindi version

व्यतिगत दूरभाषित यंत्र से हस्त उत्पादित स्व चित्र



वदय सह उसच : pic.twitter.com/0VzRVX3w9B