Amitabh Bachchan को अस्पताल से आई पिता की याद, भावकु होकर किया इमोशनल ट्वीट

नई दिल्ली | बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan), अभिषेक बच्चन (Abhishek Bachchan), ऐश्वर्या राय बच्चन और आराध्या बच्चन कोरोना पॉजिटिव (Aishwarya Aaradhya corona positive) पाए जाने के बाद नानावती अस्पताल में एडमिट हैं। सभी का इलाज पूरी निगरानी में किया जा रहा है खासतौर से अमिताभ बच्चन जो अब पहले से काफी रिकवर (Amitabh Bachchan health treatment) कर चुके हैं। वहीं बिग बी सोशल मीडिया पर पूरी तरह से सक्रिय बने हुए हैं। वो लगातार ट्वीट और ब्लॉग लिख रहे (Amitabh Bachchan daily routine) हैं। साथ ही फैंस और डॉक्टर्स का धन्यवाद भी करते (Amitabh Bachchan thanked to doctors and fans) रहते हैं। अब अमिताभ अपने पिता को यादकर भावुक हो गए।

T 3601 - I am moved to tears ! Wroclaw, Poland was awarded UNESCO City of Literature, today they organised a recitation of Babuji’s Madhushala by University students on the roof of the University building. They pass the message Wroclaw is a City of Dr Harivansh Rai Bachchan. pic.twitter.com/Rvl4q7Liof

अमिताभ बच्चन ने अस्पताल से अपने ट्विटर पर पिता और लेखक डॉ. हरिवंश राय बच्चन को लेकर एक ट्वीट (Amitabh Bachchan remembered his father) किया। दरअसल पोलैंड की सिटी व्रोकला को साहित्य के यूनेस्को शहर से सम्मानित किया गया है। जिसके उपलक्ष्य में वहां लेखक हरिवंश राय बच्चन की कविता मधुशाला (Harivansh Rai Bachchan Madhushala peom) का पाठ रखा गया। छात्रों ने उनकी कविता का पाठ किया और ये देखकर अमिताभ बच्चन की आंखें नम हो (Amitabh Bachchan got emotional for father) गईं।

उन्होंने अपने ट्विटर पर लिखा- इसे सुनकर मेरे आंसु निकल गए, पोलैंड की सिटी व्रोकला को साहित्य के यूनेस्को शहर (UNESCO City of Literature) से सम्मानित किया गया। आज छात्रों द्वारा विश्वविद्यालय भवन की छत पर बाबूजी की कविता मधुशाला का पाठ किया। उन्होंने इससे ये संदेश दिया कि व्रोकला डॉ. हरिवंश राय बच्चन का शहर है। बिग बी का ये ट्वीट उनके फैंस को खूब पसंद आ रहा है। साथ ही कई उनके पिता की अलग-अलग कविताएं भी शेयर कर रहे हैं।

