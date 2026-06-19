‘कॉपी मत करो, अपनी ओरिजिनैलिटी बनाए रखो’, पाकिस्तानी किरदार और देव आनंद की सीख ने बदली थी शत्रुघन सिन्हा की किस्मत

शत्रुघन सिन्हा ने याद की देव आंनद की सीख। (फोटो सोर्स: IMDb)
Shatrughan Sinha Dev Anand: म्यूजिक रियलिटी शो ‘इंडियन आइडल’ के आने वाले एपिसोड में जाने-माने एक्टर शत्रुघन सिन्हा अपने करियर के शुरुआती दिनों की दिल को छू लेने वाली यादें शेयर करेंगे और महान दिवंगत एक्टर देव आनंद के साथ अपनी मेंटरशिप जर्नी के बारे में बताएंगे।
शत्रुघन सिन्हा ने कहा, 'मेरी जिंदगी का सफर असल में देव साहब के साथ शुरू हुआ। उन्होंने न सिर्फ मुझे प्रमोट किया बल्कि अपना सपोर्ट भी दिया। उन्होंने मुझे अपनी एक फिल्म में रोल दिया। हालांकि, यह एक छोटा सा रोल था, लेकिन इससे मुझे बहुत पहचान और तारीफ मिली। प्रेम पुजारी में यह एक शानदार रोल था। एक गाना है, 'फूलों के रंग से, दिल की कलम से,' और देव साहब ने मुझे वह रोल दिया। मुझे एक पाकिस्तानी कैरेक्टर निभाना था। और जब मैंने वहां डायलॉग बोला, तो जितने भी लोग मौजूद थे, सभी ने तालियां बजाईं।'
इसके बाद शत्रुघन सिन्हा ने कहा, 'फिर देव साहब चुपचाप मेरे पास आए और डायरेक्टर से कहा कि किसी से इंस्पायर होना अच्छी बात है, और दूसरों से जोश और एनर्जी लेकर उनसे सीखना और भी अच्छा है। लेकिन उन्होंने मुझे सलाह दी कि कभी किसी की कॉपी मत करना और हमेशा अपनी ओरिजिनैलिटी बनाए रखना।'
'मुझे उनकी वो सलाह आज भी याद है। उसके बाद, मैंने एक बहुत लंबे डायलॉग वाला शॉट दिया, और जब वो खत्म हुआ, तो सबसे जोरदार तालियां खुद देव आनंद जी ने बजाईं। वो कैमरे के ठीक सामने आए और मेरे लिए ताली बजाई। और वो उस दिन बहुत खुश थे।'
बाद में, उन्होंने बताया कि उन्होंने 'गैम्बलर' नाम की एक और फिल्म भी की, जिसमें उन्हें फिर से एक छोटा सा रोल ऑफ़र किया गया था।
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