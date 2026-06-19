‘कॉपी मत करो, अपनी ओरिजिनैलिटी बनाए रखो’, पाकिस्तानी किरदार और देव आनंद की सीख ने बदली थी शत्रुघन सिन्हा की किस्मत

शत्रुघन सिन्हा ने कहा, 'मेरी जिंदगी का सफर असल में देव साहब के साथ शुरू हुआ। उन्होंने न सिर्फ मुझे प्रमोट किया बल्कि अपना सपोर्ट भी दिया। उन्होंने मुझे अपनी एक फिल्म में रोल दिया। हालांकि, यह एक छोटा सा रोल था, लेकिन इससे मुझे बहुत पहचान और तारीफ मिली। प्रेम पुजारी में यह एक शानदार रोल था। एक गाना है, 'फूलों के रंग से, दिल की कलम से,' और देव साहब ने मुझे वह रोल दिया। मुझे एक पाकिस्तानी कैरेक्टर निभाना था। और जब मैंने वहां डायलॉग बोला, तो जितने भी लोग मौजूद थे, सभी ने तालियां बजाईं।'