‘मैं वापस आऊंगा’ पोस्टर क्यों बना सनसनी? इम्तियाज अली बोले- इसकी असली वजह हैं दिलजीत दोसांझ!

Imtiaz Ali film Main Vaapas Aaunga (IMDb)
Imtiaz Ali Credits Diljit Dosanjh For Poster Appeal: इम्तियाज अली की हालिया रिलीज फिल्म 'मैं वापस आऊंगा' भले ही बॉक्स ऑफिस पर धीमी शुरुआत कर पाई हो, लेकिन फिल्म को दर्शकों और क्रिटिक्स से लगातार सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है। बता दें, 1947 के भारत-पाकिस्तान बंटवारे की पृष्ठभूमि पर बनी इस पीरियड रोमांटिक ड्रामा में शरवरी, वेदांग रैना, दिलजीत दोसांझ और नसीरुद्दीन शाह जैसे स्टार्स लीड रोल में हैं।
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