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बॉलीवुड

‘मैं वापस आऊंगा’ पोस्टर क्यों बना सनसनी? इम्तियाज अली बोले- इसकी असली वजह हैं दिलजीत दोसांझ!

Imtiaz Ali Credits Diljit Dosanjh For Poster Appeal: इम्तियाज अली की फिल्म का पोस्टर 'मैं वापस आऊंगा' रिलीज होते ही इंटरनेट पर सनसनी बन गया। पोस्टर में सिर्फ एक सिल्हूट और ये तीन शब्द थे, लेकिन फैंस ने मिनटों में इसे वायरल कर दिया। असली बज तब बना जब इम्तियाज ने खुद बताया कि इस पोस्टर की जान दिलजीत दोसांझ हैं।

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मुंबई

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Shiwani Mishra

Jun 19, 2026

Imtiaz Ali film Main Vaapas Aaunga

Imtiaz Ali film Main Vaapas Aaunga (IMDb)

Imtiaz Ali Credits Diljit Dosanjh For Poster Appeal: इम्तियाज अली की हालिया रिलीज फिल्म 'मैं वापस आऊंगा' भले ही बॉक्स ऑफिस पर धीमी शुरुआत कर पाई हो, लेकिन फिल्म को दर्शकों और क्रिटिक्स से लगातार सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है। बता दें, 1947 के भारत-पाकिस्तान बंटवारे की पृष्ठभूमि पर बनी इस पीरियड रोमांटिक ड्रामा में शरवरी, वेदांग रैना, दिलजीत दोसांझ और नसीरुद्दीन शाह जैसे स्टार्स लीड रोल में हैं।

अपडेट जारी है...

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Entertainment

Published on:

19 Jun 2026 12:21 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / ‘मैं वापस आऊंगा’ पोस्टर क्यों बना सनसनी? इम्तियाज अली बोले- इसकी असली वजह हैं दिलजीत दोसांझ!

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