Amitabh Bachchan के बंगले जलसा को किया गया सैनिटाइज, आसपास का इलाका कंटेन्मेंट जोन घोषित.. BMC ने चिपकाया बैनर

नई दिल्ली | बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन के कोरोना पॉजिटिव (Amitabh Abhishek corona positive) पाए जाने के बाद सभी उनके जल्द ठीक होने की दुआ कर रहे हैं। वहीं पिछले 10 दिनों में अमिताभ बच्चन के संपर्क में आने वाले लोगों का टेस्ट (Amitabh Bachchan tests positive for coronavirus) भी किया जा रहा है। अब बिग बी के घर जलसा को सैनिटाइज (Amitabh Bachchan Jalsa sanitize) कर दिया गया है। साथ ही जलसा के आसपास के एरिया को कंटेन्मेंट जोन कर दिया (Jalsa Area Containment Zone) गया है। बीएमसी ने पूरे इलाके को सैनिटाइज भी किया है। ऐश्वर्या राय बच्चन और जया बच्चन को 14 दिन के लिए क्वारेन्टीन रहने को (Aishwarya Jaya quarantine 14 days) कहा गया है। हालांकि उनकी कोरोना रिपोर्ट निगेटिव पाई गई है। अमिताभ बच्चन की पोती आराध्या बच्चन (Aaradhya Bachchan) भी सुरक्षित हैं।

Maharashtra: Brihanmumbai Municipal Corporation officials put a banner outside 'Jalsa', the residence of actor Amitabh Bachchan in Mumbai, to define it as a containment zone. Actor Amitabh Bachchan & son Abhishek Bachchan tested #COVID19 positive & both admitted to a hospital. pic.twitter.com/2xHxsmbjwQ

अमिताभ बच्चन के घर बीएमसी की पूरी टीम (BMC team at Amitabh Bachchan residence) पहुंची है। लगभग 20 लोगों की ये टीम जलसा को सैनिटाइज करने में जुटी हुई है। ताकि घर में रहने वाले सदस्यों को कोई खतरा ना रहे। पूरे घर को निगरानी में सैनिटाइज किया (Jalsa sanitize by BMC team) जाएगा। वहीं कुछ डॉक्टर्स भी हैं जो घर से कुछ सैंपल लेंगे। अमिताभ के घर जलसा के आसपास इलाके को भी अच्छी तरह सैनिटाइज किया गया है और साथ ही गेट पर कंटेन्मेंट जोन का बैनर (Containment zone banner at Jalsa) चिपका दिया गया है।

T 3590 -I have tested CoviD positive .. shifted to Hospital .. hospital informing authorities .. family and staff undergone tests , results awaited ..

All that have been in close proximity to me in the last 10 days are requested to please get themselves tested !