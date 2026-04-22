पाकिस्तानी एक्ट्रेस ने महेश भट्ट पर खुद लगाए शोषण के आरोपों से किया इंकार, बोलीं- ‘ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बहुत अच्छे हैं’

इसके बाद जब एक्ट्रेस से पूछा गया कि फिल्म में उनकी एक्टिंग को देखने के बाद महेश भट्ट की क्या प्रतिक्रिया होगी, तो उन्होंने कहा, "वो तो बहुत खुश होते। बहुत खुश होते महेश भट्ट, आलिया खुश होती। मैं जब घर पर होती थी, तो वो मेरे साथ सोती थी वो। बड़े खुश होते वो फिल्म देख कर, मुझे कॉल करते।" उनके घर पर, वह मेरे साथ सोती थीं और वे बहुत खुश होती थीं और वो मेरी फिल्म देखने के बाद मुझे फोन भी करती थीं।'' इसके साथ ही मीरा ने बताया कि आलिया भट्ट बहुत ही होशियार और बुद्धिमान थीं।