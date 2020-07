सितारों पर लगा कोरोना का ग्रहण, 34 घंटों में निकले 11 सेलेब्स कोरोना संक्रमित

नई दिल्ली। पूरी दुनिया में कोरोना(Corona Crisis in India) का दंश तेजी से फैल रहा है। जिसके प्रकोप से आम इंसान से लेकर बॉलीवुड के सितारे भी अछूते नहीं रह पाए हैं। वैसे इसकी शुरुआत साल 2020 के आगाज़ के साथ ही हो गई थी लेकिन जैसे जैसे महीने आगे बढ़ते गुए कोरोंना अपने पैर पसारता गया, कई देश तो ऐसे हैं जहां मौत का आंकड़ा लाखों में पहुंच गया है। अब बॉलीवुड पर भी कोरोना ने दस्तक दे दी है। इसके संक्रमण से अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachan family Tested Corona Positive) का परिवार चपेट में आ गया हैं। इनके अलावा बॉलीवुड इंडस्ट्री में और भी केसेज आने शुरू हो गए हैं

T 3591 - ... to them that have expressed their concern, their prayers and their wishes for Abhishek Aishwarya Aaradhya and me .. my unending gratitude and love ..❤️ वो सब जिन्होंने अपनी प्रार्थनाएँ अभिषेक, ऐश्वर्या आराध्या और मुझे , व्यक्त की हैं , मेरा हृदय पूर्वक आभार 🌹

बच्चन परिवार कोरोना की चपेट में

अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachan Tested Corona Positive)के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद उनके परिवार में कोरोना के संक्रमित होने की खबर से लोग दहशत में आ गए। अमिताभ बच्चन की हालत खराब होने के बाद उन्हें अस्पताल में एडमिट भी कराया गया है जहां उनके साथ अभिषेक बच्चन भी एडमिट हैं।

Just in: #AishwaryaRaiBachchan and #AaradhyaBachchan tested positive in the second round of testing for #COVID19. We pray that the two are able to get through this as soon as possible. pic.twitter.com/jXYjMuBHea