जब अमिताभ बच्चन के कारण रेखा ने इस दिग्गज एक्टर को कर दिया था परेशान, धर्मेंद्र से लगाई थी मदद की गुहार

नई दिल्ली: अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) और रेखा की कहानी (Story of Rekha) को शायद ही ऐसा कोई होगा जो नहीं जानता होगा। दोनों के प्रेम संबंध के किस्से बॉलीवुड के सबसे चर्चित अफेयर्स (Most Popular Affairs of Bollywood) में से एक हैं। जहां अमिताभ से प्यार की बात को रेखा (Rekha) ने सरेआम कबूला था। वहीं, अमिताभ ने कभी इस बारे में कुछ नहीं बोला। दोनों के कई किस्से अक्सर मीडिया रिपोर्ट्स में लोगों को सामने आते थे। ऐसा ही एक किस्सा है जब अमिताभ बच्चन के कारण रेखा ने इस दिग्गज एक्टर को परेशान कर दिया था। जिसके बाद एक्टर ने धर्मेंद्र (Dharmendra) से मदद की गुहार लगाई थी।

रंजीत ने रेखा को भी साइन किया था

दरअसल हिंदी सिनेमा के निगेटिव किरदार निभाने वाले फेमस कलाकार रंजीत (Ranjeet) कारनामा नाम की फिल्म का निर्देशन किया था। इस फिल्म में रंजीत ने रेखा को भी साइन किया था। खबरों के अनुसार उस समय रेखा और अमिताभ शाम को शूटिंग खत्म होने के बाद एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया करते थे।

रेखा की शिफ्ट शाम की ही रख दी

रंजीत ने कारनामा की शूटिंग के दौरान रेखा की शिफ्ट शाम की ही रख दी। रेखा ने कई बार इसे बदलवाने की बात की लेकिन रंजीत नहीं माने। जिसके बाद रेखा अकसर अपनी शिफ्ट से गायब रहने लगीं। कई दफे ऐसा हुआ तो रंजीत परेशान हो गए। उन्हें सूझ नहीं रहा था कि वो क्या करें। ऐसे में वह धर्मेंद्र के पास पहुंचे और अपनी दिक्कत बताई।

रेखा को अपनी फिल्म से बाहर कर दें

धर्मेंद्र ने रंजीत की परेशानी देख उन्हें सलाह दी कि बेहतर यही होगा कि वह रेखा को अपनी फिल्म से बाहर कर दें और किसी दूसरी अभिनेत्री को ले लें। रंजीत ने धर्मेंद्र की बात मानकर रेखा को निकाल दिया और एक्ट्रेस फराह नाज को कास्ट किया। ये फिल्म साल 1990 में फिल्म रिलीज हुई थी, जो उस हिसाब से नहीं चली जैसी रंजीत ने सोची थी। इस तरह से धर्मेंद्र ने रंजीत की समस्या का सामाधान किया था।

