Amitabh Bachchan-Rekha प्यार की मिसाल को लेकर ट्विटर पर कर रहे हैं ट्रैंड, कोरोना संक्रमण बना कारण.. कंटेनमेंट जोन में दोनों का बंगला

नई दिल्ली | बॉलीवुड की प्रेम कहानियों की जब भी बात होती है तो अमिताभ बच्चन और रेखा का नाम (Amitabh Bachchan Rekha lovestory) लोगों के जहन में सबसे पहले आता है। अमिताभ बच्चन और रेखा में से किसी की भी जिंदगी का जिक्र हो तो वहां दूसरे का नाम (Amitabh Rekha lovebond) आना लाजिमी है। एक वक्त था जब दोनों के प्यार के चर्चे बॉलीवुड गलियारों में बहुत आम थे। रेखा आज भी अपने मांग में किसके नाम का सिंदूर (Rekha sindoor) लगाती हैं ये किसी को नहीं पता है। अब रेखा और अमिताभ एक बार फिर फैंस के बीच छाए (Amitabh Bachchan Rekha fans) हुए हैं। जब शनिवार को अमिताभ बच्चन कोरोना पॉजिटिव (amitabh Bachchan Corona positive) पाए गए तो रेखा का नाम भी ट्रेंड (Rekha Twitter trend) करने लगा। कारण था रेखा के घर में भी कोरोना की एंट्री होना।

11 जुलाई को पहले एक्ट्रेस रेखा के बंगले का सिक्योरिटी गार्ड कोरोना पॉजिटिव पाया गया और बीएमसी कंटेनमेंट जोन का नोटिस लगा दिया गया है। उसके थोड़ी देर बाद ही बच्चन परिवार के घर में कोरोना संक्रमण पाए जाने की (Amitabh Rekha coronavirus coincidence) खबर सामने आई। अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन कोरोना पॉजिटिव (Amitabh Abhishek corona positive) पाए गए। उन्हें मुंबई के नानावटी अस्पताल में भर्ती किया गया। इन दोनों खबरों के सामने आने के कुछ देर बाद ही अमिताभ-अभिषेक के साथ ही रेखा भी ट्विटर के टॉप ट्रेंड (Rekha in Twitter Top Trend) में आ गईं।

It's a strange coincidence that #AmitabhBachchan tested positive for Covid-19 the same day as the bodyguard of #Rekha. pic.twitter.com/30GZgRKv7o — Barun Mahapatro (@barunmahapatro1) July 11, 2020

रेखा-अमिताभ को लेकर लगातार ट्विटर यूजर्स ट्वीट (Users tweet on Amitabh Rekha) करते नजर आ रहे हैं। यूजर्स दोनों का कनेक्शन जोड़ रहे हैं। रेखा के घर को भी कंटेनमेंट जोन में रखा गया (Rekha bunglow containment zone) है तो वहीं अमिताभ बच्चन के जलसा को भी कंटेनमेंट जोन (Amitabh Jalsa containment zone) में कर दिया गया है। दोनों के फैंस एक बार रेखा-अमिताभ की चर्चा कर रहे हैं। उनके प्यार के चर्चे हो रहे हैं। कुछ फैंस का कहना है कि ये प्यार है तो कुछ इसपर मीम्स भी बना रहे हैं। जिसके कारण कई यूजर्स का इस बात पर नाराज भी हैं कि कोरोना जैसी महामारी को लेकर इस तरह की बातें नहीं की जानी चाहिए।

#Rekha#AmitabhBachchan



Yesterday Rekha jee building was sealed because her security guard was covid positive ☹️☹️☹️



Now Amitabh bachan also tested positive 🙃🙃



YE PYAR NHI TTO AUR KYA HAIN

❤️❤️❤️ pic.twitter.com/pgex7rMy8V — Stan Lee (@baburao221) July 11, 2020

बता दें कि रेखा के बंगले के बाहर दो सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं जिसमें से एक पॉजिटिव पाया गया। जिसका इलाज चल रहा है। वहीं ये भी सामने आ रही थी कि रेखा का पूरा बंगला सील नहीं किया गया है। सिर्फ घर के कुछ हिस्से को सील किया गया है जहां पर स्टाफ मेंबर्स रहते (Rekha bunglow some portion sealed) हैं। रेखा-अमिताभ को लेकर लगातार ट्विटर यूजर्स ट्वीट करते नजर आ रहे हैं।