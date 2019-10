रूटीन चैकअप के बाद अमिताभ ने परिवार संग की पूजा, पत्नी के साथ किए चांद के दर्शन

बॉलीवुड महानायक अमिताभ बच्चन की तबीयत को को लेकर सोशल मीडिया पर खबरें चल रही हैं। बीते दिन खबर सामने आई थी कि अमिताभ रुटीन चेकअप के लिए अस्पताल गए थे। इसके बाद से सोशल मीडिया पर बिग बी की तबीयत को लेकर कई प्रकार की खबरें चल रही है। मीडिया में चल रही खबरों की मानें तो उनको अचानक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वहीं, अब बताया जा रहा है कि वो अब बिल्कुल ठीक है। एक्टर को डॉक्टर्स ने आराम करने की सलाह दी है।

जया के साथ शेयर की तस्वीर

अमिताभ ने एक ट्वीट किया जिसमें वो अपनी पत्नी जया के साथ नजर आ रहे हैं। उन्होंने इस तस्वीर के साथ सभी को करवा चौथ की बधाई दी थी। वहीं जया बच्चन ने भी अमिताभ की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखा।

डॉक्टर ने आराम करने की दी सलाह

खबरों के अनुसार, अमिताभ रूटीन फुल बॉडी चेक-अप के लिए तीन दिन पहले अस्पताल आए थे और सभी तरह की जांच के लिए अस्पताल में भर्ती हो गए हैं। सूत्र ने कहा है कि ऐसे में डॉक्टर ने उन्हें कुछ आराम करने की सलाह भी दी है। वो अस्पताल में ही हैं और पूरी तरह से सेहतमंद हैं। चिंता की कोई बात नहीं है और सबकुछ सामान्य है। हालांकि इस मामले में अभी तक अस्पताल या डॉक्टर की ओर से कोई आधिकारी बयान सामने नहीं आया है।

परिवार के साथ की करवा चौथ की पूजा

सोशल मीडिया पर चल रही खबरों के अनुसार, अमिताभ रूटीन चेकअप के बाद गुरुवार को करवा चौथ के दिन घर आ गए थे। उन्होंने परिवार के साथ करवा चौथ की पूजा भी की और रात 9 बजकर 15 मिनट पर परिवार सहित चांद के दर्शन किए। यह उनका बेहद पारिवारिक फंक्शन था। इस पूजा में परिवार के अलावा बेहद करीबी मित्र शामिल हुए थे।

बिग बी का ब्लॉक आया सामने

खबरों के इस दौर के बीच बिग बी का एक ब्लॉग भी सामने आया है। इसमें उन्होंने ने लिखा, 'दर्द से थोड़ा आराम मिला तो दुनिया अचानक बेहद खूबसूरत लगने लगी। आज दुनिया एक चमकदार सूरज की तरह चमक रही है। बहुत शांति है.. यहां देखभाल के बेहद अच्छे इंतजाम हैं।'

