अमिताभ बच्चन पर जान छिड़कती है उनकी ये फैन, अपनी दादी की मौत पर रोई तो अमिताभ ने ऐसे जताया दुख...

बॅालीवुड इंडस्ट्री के महानायक अमिताभ बच्चन ( Amitabh Bachchan ) देश के सबसे चहीते सितारों में से एक हैं। उनके फैंस हर पल उनकी अच्छी सेहत की दुआ मांगते हैं। ऐसी ही उनकी एक फैन हैं रेहन। वह रोजाना अमिताभ बच्चन के लिए दुआ मांगती है और उन्हें ट्वीट करती हैं।

i am sorry to hear this .. prayers and condolences