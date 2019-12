विराट कोहली के पर्चीफाड़ वीडियो पर अमिताभ बच्चन ने दिखाया फिल्मी स्टाइल, बोले- कहा था ना मत छेड़

नई दिल्ली | हैदराबाद में भारत और वेस्टइंडीज के बीच हुआ मैच काफी मज़ेदार रहा। राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में कैप्टन विराट कोहली (Virat Kohli) ने वेस्टइंडीज के साथ मैच खेलते कुछ ऐसा किया जिसपर क्रिकेट प्रेमियों ने खूब मजे लिए। दरअसल, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि 2 साल पहले जब 2017 में केसरिक विलियम्स ने विराट कोहली को आउट करते नोटबुक स्टाइल में गुड बाय कहा था। जिसके बाद भारतीय कप्तान ने उसका हिसाब पूरा कर लिया। बता दें कि विराट कोहली ने 94 रन की पारी में भारत को टी20 क्रिकेट की सबसे बड़ी जीत दिलाई। इसके बाद अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) ने उनके लिए एक खास बात कही है।

T 3570 -

यार कितनी बार बोला मई तेरे को .. की Virat को मत छेड़ , मत छेड़ , मत छेड़ ...

पन सुनताइच किधर है तुम ...

अभी पर्ची लिख के दे दिया ना हाथ में !!!!

😜👏🤪

देख देख .. WI का चेहरा देख ; कितना मारा उसको , कितना मारा !!

( with due respects to Anthony bhai , of AAA ) pic.twitter.com/BypjyHdA86