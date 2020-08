एक-दो नहीं बल्कि Amitabh सेलिब्रेट करेंगे अपने 3 जन्मदिन, ऐसे मिला बिग बी को दो बार जीवनदान, यहां पढ़े पूरी घटना

बॉलीवुड के महनायक अमिताभ बच्चन ( Amitabh Bachchan ) का रियल जन्म तो 11 अक्टूबर, 1942 को हुआ था, लेकिन वह अपना दूसरा जन्म 2 अगस्त को मनाते थे। अब अगली साल 2 अगस्त को अपना दूसरा और तीसरा जन्मदिन भी मनाएंगे। दरअसल, बिग बी अपना दूसरा जन्मदिन 2 अगस्त को इसलिए सेलिब्रेट करते हैं क्योकि फिल्म कुली की शूटिंग के दौरान वह एक हादसे में बुरी तरह घायल हो गए थे। उनकी बचने की गुंजाइश न के बराबर थी, डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए थे, लेकिन 2 अगस्त को उन्हें होश आया था। इसलिए वह अपना दूसरा जन्मदिन मनाते हैं। अब कोरोना वायरस से संक्रमित अमिताभ बच्चन की रिपोर्ट 2 अगस्त को नेगेटिव आई है। ऐसे में यह उनका तीसरा पूर्नजन्म माना जा रहा है। इसलिए महानायक का अगले साल 2 अगस्त को दूसरा और तीसरा जन्मदिन एक साथ मनेगा। बिग बी के दूसरे जन्मदिन की बात उनके बेटे अभिषेक बच्चन भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर चुके हैं।

T 3613 - I have tested CoVid- have been discharged. I am back home in solitary quarantine.

Grace of the Almighty, blessings of Ma Babuji, prayers & duas of near & dear & friends fans EF .. and the excellent care and nursing at Nanavati made it possible for me to see this day . pic.twitter.com/76jWbN5hvM