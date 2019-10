बॉलीवुड स्टार्स ने फैंस को दी दिवाली की शुभकमानाएं, अमिताभ ने शेयर की थ्रोबैक तस्वीर

दिवाली के त्योहार को लेकर बॉलीवुड सेलेब्स में भी काफी उत्साह है। कुछ स्टार्स सोशल मीडिया पर तस्वीर या वीडियो शेयर कर फैंस को दिवाली की शुभकामनाएं दे रहे हैं। इस लिस्ट में सबसे पहले अमिताभ बच्चन का नाम आता है। अमिताभ ने एक पुरानी तस्वीर पोस्ट की है। यह तस्वीर दिवाली की ही है। इस तस्वीर के साथ उन्होंने अपने फैंस को दिवाली की शुभकामनाएं दी।

T 3530 - Diwali greetings to all .. peace prosperity and fulfilment ..🙏

दीपावली की अनेक अनेक शुभकामनाएँ ; सुख शांति समृद्धि , सदा 🌹



( please accept this as a response to all the greetings received ; it will be impossible to reply to each individually ) pic.twitter.com/JZmOkyoOY8 — Amitabh Bachchan (@SrBachchan) October 26, 2019

अमिताभ ने ट्विटर पर दो थ्रोबैक तस्वीर पोस्ट की है। एक फोटो में वो अपनी बेटी श्वेता बच्चन के साथ दिखाई दे रहे हैं। वहीं दूसरी तस्वीर में वो पत्नी जया बच्चन के साथ नजर आ रहे हैं। जया इसमें अमिताभ का हाथ पकड़े हुए हैं। दोनों ही तस्वीर में एक्टर हाथों में फुलझड़ी जलाए हुए हैं। इस तस्वीर को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा-'दीपावली की अनेक अनेक शुभकामनाएं। सुख शांति समृद्धि, सदा।' साथ ही उन्होंने लिखा, 'सभी बधाइयों के जवाब के रूप में स्‍वीकार करें। व्यक्तिगत रूप से सभी को जवाब दे पाना असंभव है।'

Delighted that I am managing to go back to India for Diwali. Thanks to team @NBCNewAmsterdam. Here is wishing you all a very Happy, Prosperous and Peaceful Dइwali. May God give you all the happiness in the world. Love you all. शुभ दीपावाली। मेरी हार्दिक शुभकामनाएँ। 🙏🙏🙏😍😍 pic.twitter.com/Y67U1XJ0v7 — Anupam Kher (@AnupamPKher) October 26, 2019

अमिताभ के अलावा अन्य सेलेब्स ने भी अपने फैंस को दिवाली की शुभकामनाएं दी हैं। अनुपम खेर ने भी अपने फैंस को दिवाली की शुभकामनाएं दी हैं। इस दौरान उन्होंने एक वीडियो शेयर किया है। इसके साथ ही उन्होंने लिखा,'आप सभी को बहुत-बहुत समृद्ध और शांतिपूर्ण दिवाली की शुभकामनाएं। भगवान आपको दुनिया की सारी खुशियां दें। आप सभी को प्यार। शुभ दीपावाली। मेरी हार्दिक शुभकामनाएं।'

#HappyDiwali to all of you and to all your families and loved ones! Lots of love and light ....lots of positivity and good health.....❤️❤️❤️ pic.twitter.com/XZ9GIUXemY — Karan Johar (@karanjohar) October 27, 2019

इनके अलावा करण जौहर, अरमान मलिक सहित कई अन्य सेलेब्स ने भी शुभकामनाएं दी।