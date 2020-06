Amitabh Bachchan ने सुबह की पूजा में पढ़ी रामायण की चौपाई, नाम और नामी के रिेश्ते को बताया

नई दिल्ली | बॉलीवुड के मेगास्टार अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) सोशल मीडिया पर फैंस से कुछ ना कुछ नया शेयर करते रहते हैं। हर रोज वो फैंस के लिए कुछ मोटिवेशनल बातें लेकर आते हैं। कभी कविता, कभी वीडियो तो कभी कोई संदेश। इस बार बिग बी ने अपनी सुबह की पूजा (Amitabh Bachchan Morning Puja) से कुछ शेयर किया है। उन्होंने रामायण पाठ से एक खास चौपाई साझा (Amitabh Bachchan Shared Ramayan Excerpt) की है। जिसमें नाम और नामी के अर्थ (Devotee and Lord Rama) को समझाया गया है। बिग बी की इस पोस्ट पर फैंस खूब रिएक्ट कर रहे हैं और रामायण पाठ से चौपाई साझा करने के लिए धन्यवाद भी दे रहे हैं।





T 3548 - आज पूजा के समय , रामायण पाठ में ये पढ़ा , अच्छा लगा .. 🙏 pic.twitter.com/4Y0v3oB9z1 — Amitabh Bachchan (@SrBachchan) June 1, 2020

अमिताभ बच्चन ने अपने ट्विटर (Amitabh Bachchan Twitter) पर लिखा कि आज पूजा के समय रामायण पाठ में ये पढ़ा, अच्छा लगा। इसमें चौपाई के माध्यम से वो नाम और नामी के बीच के रिश्ते को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जिसमें लिखा है- समझने में नाम और नामी एक से हैं, किंतु दोनों में परस्पर स्वामी और सेवक के समान प्रीति है (अर्थात नाम और नामी में पूर्ण एकता होने पर भी जैसे स्वामी के पीछे सेवक चलता है, उसी प्रकार नाम के पीछे नामी चलते हैं। प्रभु श्री रामजी अपने राम नाम का ही अनुगमन करते हैं, नाम लेते ही वहां आ जाते हैं)। नाम और रूप दोनों ईश्वर की उपाधि हैं, ये (भगवान के नाम और रूप), दोनों अनिर्वचनीय हैं, अनादि हैं और सुंदर (शुद्ध भक्तियुक्त) बुद्ध‍ि से ही इनका (दिव्य अविनाशी) स्वरूप जानने में आता है। ये चौपाई भगवान के रूप और उनके नाम को अमर और सुंदर (God are Eternal and beautiful) बता रही है। चौपाई कहती है कि जिसने भगवान की मौजूदगी को महसूस कर लिया वो विश्वास और भक्ति (Faith and Devotion) से भर जाता है।





T 3546 - 'do din ka ye mela hai .. do din ka ..

do din ka ye mela hai .. do din ka ..

aana hai jaana hai .. jeevan chalte jaana hai '

'दो दिन का ये मेला है , दो दिन का

आना है जाना है , जीवन चलते जाना है '



~ GiBoSiBo pic.twitter.com/Fp71ykuOWU — Amitabh Bachchan (@SrBachchan) May 29, 2020

बता दें कि अमिताभ बच्चन आजकल लगातार जीवन दर्शन को लेकर फैंस के बीच अपने विचार साझा कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने अस्थायी जीवन (Amitabh Bachchan inconstant Life) को लेकर भी लिखा था। जिसमें उनकी दो तस्वीरें एक ही कोलाज (Amitabh Bachchan monochromatic photo) में दिखाई दे रही थीं। बिग बी ने फोटो के जरिए कहा था कि जिंदगी बहुत छोटी है, इसमें आना जाना लगा रहता है, वक्त किसी के लिए रुकता नहीं है।