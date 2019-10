इस शख्स ने रजनीकांत स्टाइल में उड़ाए रॉकेट, चौंके अमिताभ बच्चन, देने पड़ी ऐसी सलाह

बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ( Amitabh Bachchan ) सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर काफी एक्टिव रहते हैं। वह अक्सर अपने फैंस के साथ वीडियो और फोटो शेयर करते रहते हैं। लेकिन हाल में अमिताभ ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया है जिसे देखकर हर कोई हैरान। इस वीडियो में एक शख्स दिवाली के मौके पर सिगरेट से रॉकेट उड़ाता नजर आ रहा है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल भी हो रहा है। वीडियो में नजर आ रहे इस शख्स ने एक के बाद एक लगातार बिना डरे अपने हाथ में ही रॉकेट सिगरेट से जलाकर उड़ा रहा है।

अमिताभ ने ट्वीट कर दी ऐसी सलाह

अमिताभ बच्चन ने इस वीडियो को शेयर करते हुए काफी हैरान थे। शख्स का ये करतब वाकई चौंकाने वाला है। बिग बी ने इस वीडियो को अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 'हे भगवान, ना करो ऐसे भैया।' अमिताभ बच्चन के इस वीडियो पर फैन्स खूब रिएक्ट कर रहे हैं और शख्स को ऐसा ना करने की सलाह दे रहे हैं।

This Is How Legends Play Diwali 😁😂🤣 pic.twitter.com/6qbX7A8fkW