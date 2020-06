Big b news: अमिताभ ने शेयर की पिता की सीख, बोले मन का हो तो अच्छा, ना हो तो ज्यादा अच्छा

View this post on Instagram

“मन का हो तो अच्छा ; मन का ना हो तो ज़्यादा अच्छा " बाबूजी ने जब मुझे मेरे जीवन के एक विचलित मोड़ पर ये सिखाया , तो समझ में नहीं आया । जो मन का ना हो वो ज़्यादा अच्छा कैसे हो सकता है । फिर जब उन्होंने समझाया तो समझ गया । 'अगर तुम्हारे मन का नहीं हो रहा है , तो वो ईश्वर के मन का हो रहा है , और ईश्वर हमेशा , तुम्हारा अच्छा ही चाहेगा , इस लिए ज़्यादा अच्छा !'