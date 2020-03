अमिताभ बच्चन गुस्से से हुए लाल, चेहरे को देख फैंस भी हो गए हैरान!Photoहुई वायरल

नई दिल्ली। बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) की बात करें तो वे अन्य स्टार्स की अपेक्षा सेशल मीडिया पर एक्टीव रहने वाले पहले अभिनेता है। जो अपनी हर बातें फैंस से शेयर करते रहते है और साथ ही लोगों से रूब रू होते रहते हैं। बैसे इन दिनों वो अपनी आने वाली फिल्म 'ब्रह्मास्त्र (Brahmastra)' को लेकर काफी व्यस्त चल रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी वो ट्वीट के जरिए इंटरनेट पर छा जाते हैं।

T 3467 - How beautifully put by Ef aM ..

मिज़ाज में थोड़ी सख़्ती ज़रूरी है जनाब ; लोग पीकर ख़ाली कर देते अगर समंदर खारा ना होता !! pic.twitter.com/830pgjmvoE