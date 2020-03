केबीसी के नाम पर पाकिस्तान से चल रहा था ठगी का कारोबार, 3 को किया गया गिरफ्तार

नई दिल्ली | कौन बनेगा करोड़पति (Kaun Banega Crorepati) टीवी के पॉपुलर शोज़ में से एक है, इसकी एक वजह बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) भी हैं। दर्शक उन्हें बहुत पसंद करते हैं, साथ ही केबीसी के हर सीज़न को खूब टीआरपी मिलती है। हालांकि कई बार ऐसी खबरे सामने आई हैं कि लोगों ने इसका गलत फायदा भी उठाया है। शो का गलत फायदा उठा कर कंटेस्टेंट्स को शो में एंट्री के नाम पर ठगा जाता है। हाल ही में जो मामला सामने आया है वो काफी हैरान करने वाला है, पुलिस ने इस मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया है।

Delhi Police Cyber Cell: Three prominent local operatives of a Pakistan based gang arrested, the gang used to cheat people across the country in lieu of fake Kaun Banega Crorepati (KBC) lottery. pic.twitter.com/5PPDsvM4Sf