अमिताभ बच्चन ने इस फिल्म में गाया था अपना पहला गाना

Amitabh Bachchan First Song: अमिताभ बॉलीवुड के बेहतरीन एक्टरों में से एक है। लेकिन क्या आप जानते हैं बेहतरीन एक्टर होने के साथ-साथ अमिताभ बच्चन एक बहुत ही अच्छे गायक भी है। अमिताभ बच्चन ने कई फिल्मों में अपनी आवाज से लोगों का दिल जीता है। यही नहीं बिग बी ने कई गानों में अपनी आवाज दी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्होंने अपनी आवाज में कौन-सा गाना पहले गाया था।

Amitabh Bachchan sing song for the first time in this Movie