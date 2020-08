कोरोनावायरस से ठीक होकर Amitabh Bachchan लौटे शूटिंग पर, जल्द टीवी पर दस्तक देगा KBC का 12वां सीज़न

नई दिल्ली। छोटे पर्दे का लोकप्रिय शो 'कौन बनेगा करोड़पति' ( Kaun Banega Crorepati 12 ) का 12वां जल्द ही टीवी पर दस्तक देने वाला है। एक बार भी दर्शकों को सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ( Amitabh Bachchan ) के मुख से देवियों और सज्जनों सुनने को मिलेगा। शो केबीसी को एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बिग के कोरोनावायरस ( Amitabh Bachchan Recovered From Covid-19 ) से ठीक होने के बाद उन्होंने फिर शो की शूटिंग शुरू कर दी है। सोशल मीडिया ( KBC 12 Latest Photos ) पर सेट से कुछ तस्वीरें भी सामने आईं है। जिसमें शो के सेट पर संक्रमण से बचने के लिए कई इंतेजाम किए गए हैं। महानायक ने भी अपने ट्विटर हैंडल ( Amitabh Bachchan Twitter Handel ) से अपनी एक तस्वीर शेयर की है। जिसमें उन्होंने सेट और शूटिंग का हाल बताया है।

T 3636 - It has begun .. back to work and KBC 12 .. pic.twitter.com/YLCvUGioYd