हेल्थ मिनिस्टर से लेकर सीएम तक कर रहे बिग बी के जल्द स्वास्थ्य होने की कामना

महानायक अमिताभ बच्चन का कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव आने की जानकारी मिलते ही तमाम नेता, अभिनेता और फैंस उनके शीघ्र होने की कामना करने लगे हैं। सोशल मीडिया पर बिग बी के लिए प्रार्थना करने वालों की बहार आ गई है, चंद घंटों में अरबों लोगों ने उनके शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की है।

स्वास्थ्य मंत्री हर्ष वर्धन

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने ट्वीट किया है। "प्रिय अमिताभ जी, पूरे देश के साथ मैं आपके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। आप देश के लाखों लोगों के आदर्श हैं। आईकॉनिक सुपरस्टार हैं हम आपका अच्छे से ध्यान रखेंगे, शीघ्र स्वस्थ होने की शुभकामनाएं।"

महाराष्ट्र पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस

महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने ट्वीट किया है। "हम सभी प्रार्थना करते हैं कि आप तेजी से स्वस्थ हों, गेट वेल सून अमिताभ बच्चन जी।"

अभिनेत्री कृति सेनन

बॉलीवुड अभिनेत्री कृति सेनन ने भी अमिताभ बच्चन के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। इसी के साथ प्रीति जिंटा, सोनम कपूर, प्रोड्यूसर बोनी कपूर सहित तमाम बॉलीवुड सेलेब्स सहित फैन्स ने बिग बी के स्वस्थ होने की कामना की है।

Dear Amitabh ji, I join the whole Nation in wishing you a quick recovery!



After all, you are the idol of millions in this country, an iconic superstar!



We will all take good care of you. Best wishes for a speedy recovery!@SrBachchan @juniorbachchan #AmitabhBachchan #COVID https://t.co/NHeY7e2mjC pic.twitter.com/CsVKlvCJeG — Dr Harsh Vardhan (@drharshvardhan) July 11, 2020

Extremely saddened to hear the news of Shri #AmitabhBachchan Ji testing COVID Positive.

Praying for his strength & speedy recovery. @SrBachchan please get well soon! — Mamata Banerjee (@MamataOfficial) July 11, 2020

We all wish and pray for your speedy recovery!

Get well soon @SrBachchan ji ! https://t.co/RX8FrWWDx9 — Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) July 11, 2020

Wishing and praying for @SrBachchan ji’s speedy recovery. — Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) July 11, 2020