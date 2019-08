महानायक अमिताभ बच्चन से लेकर आयुष्मान तक सबने एक सुर में बोला 'जय हिंद' फैंस को ऐसी दी 'स्वतंत्रता दिवस' की शुभकामनाएं

15 अगस्त को पूरे भारत देश में आजादी का जश्न बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। आजादी की 73वीं वर्षगांठ की धूम देश के हर कोने में देखी गई। 15 अगस्त, 1947 को भारत देश अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ था। देश को आजाद करवाने के लिए ना जाने कितने क्रांतिकारियों ने अपना लहू बहाया और भारत मां के लिए अपना बलिदान दिया। आजादी के इस पर्व पर हर देशवासी ने एक-दूसरे को शुभकामनाएं दी। वहीं बॉलीवुड सेलेब्स भी एक सुर में 'जय हिंद' बोलते नजर आए। आइए देखते हैं स्वतंत्रता दिवस ( Independence day ) पर बॉलीवुड सेलेब्स ने अपने देशवासियों को किस अंदाज में दीं शुभकामनाएं...

T 3258 - 15th August our Independence Day .. JAI HIND !!

Our pride our honour our celebration .. EVER ..🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳 pic.twitter.com/yh1FHByb3h — Amitabh Bachchan (@SrBachchan) August 14, 2019

As we step into the 73rd year of Independence, here’s saluting India’s brave hearts who won us our freedom. जय हिंद। #स्वतंत्रतादिवस 🇮🇳 — Ajay Devgn (@ajaydevgn) August 15, 2019

It's been 73 years that we are liberal. Yet the demons of prejudice, hostility and rage has caught our actions up. Let's feel the freedom in it's true sense! 🇮🇳 #IndependenceDayIndia #JaiHind — Kajol (@KajolAtUN) August 15, 2019

Happy 73rd Independence Day! Jai Hind ❤️ pic.twitter.com/LOi0T1iaAP — Rishi Kapoor (@chintskap) August 14, 2019

Happy Independence Day 🇮🇳 pic.twitter.com/IrM3y4G7BQ — sonu sood (@SonuSood) August 15, 2019

स्वतंत्रता दिवस की अनेक शुभकामनाएँ 🇮🇳प्रथम प्रणाम, देश के स्वतंत्रता सेनानियों, अमर शहीदों और तमाम जवानों को जो सुनिश्चित करते हैं कि जब तक उनके फ़ौलादी सीने हिमालय बने खड़े हैं, तब तक हम पर उठने वाली हर कुदृष्टि नाकाम होगी। आपके होने से हम हैं। 🙏❤️https://t.co/cnTPQQtnxy — Dr Kumar Vishvas (@DrKumarVishwas) August 15, 2019

अमिताभ बच्चन

बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने अपने फैंस और देशवासियों को ट्विटर पर स्वतंत्रता दिवस ( Independence day 2019 ) पर बधाई दी है। उन्होंने तिरंगे को सलाम करते हुए एक तस्वीर शेयर की है। अभिनेता अजय ने भी 73वें स्वतंत्रता दिवस पर शुभकामनाएं दी हैं।

जाने माने कवि कुमार विश्‍वास ने भी अपनी कविता, 'है नमन उनको' शेयर कर 15 अगस्‍त की शुभकामनाएं दी हैं। उन्‍होंने लिखा है- स्वतंत्रता दिवस की अनेक शुभकामनाएं प्रथम प्रणाम, देश के स्वतंत्रता सेनानियों, अमर शहीदों और तमाम जवानों को जो सुनिश्चित करते हैं कि जब तक उनके फ़ौलादी सीने हिमालय बने खड़े हैं, तब तक हम पर उठने वाली हर कुदृष्टि नाकाम होगी। आपके होने से हम हैं।

केसरी के गाने 'तेरी मिट्टी के बोल' ल‍िखने वाले मनोज मुंतश‍िर ने भी 15 अगस्‍त पर चाहने वालों को शुभकामनाएं दी हैं। वहीं बॉलीवुड अभिनेता वरुण धवन, हुमा कुरैशी ने भी ट्वीट कर शुभकामनाएं दी हैं।