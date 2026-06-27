रील्स से प्लेलिस्ट तक! जानिए क्यों नितिन मुकेश के ‘वफा न रास आई’ गाने में आशिक ढूंढते हैं सुकून

Nitin Mukesh Birthday: अगर आपका कभी भी दिल टूटा है, या आप कभी एकतरफा प्यार के उस मुश्किल दौर से गुजरे हैं जहां सिर्फ खामोशी और आंसू मिलते हैं, तो बॉलीवुड का एक गाना ऐसा है जो आपकी प्लेलिस्ट में हमेशा टॉप पर रह सकता है। जी हां, हम बात कर रहे हूं नितिन मुकेश जी की मखमली और दर्दभरी आवाज में गाए गए आइकॉनिक गाने 'वफा न रास आई तुझे ओ हरजाई' की। आज इस गाने पर बात करना इसलिए भी बेहद खास है क्योंकि आज नितिन मुकेश जी अपना 76वां जन्मदिन मना रहे हैं। आज के इस स्पेशल दिन पर चलिए डिकोड करते हैं कि आखिर क्यों आज के समय में भी रील्स से लेकर हमारी पर्सनल प्लेलिस्ट तक, यह विंटेज क्लासिक सॉन्ग टूटे दिल वालों के लिए सबसे बड़ा मरहम बना हुआ है।