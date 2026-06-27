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रील्स से प्लेलिस्ट तक! जानिए क्यों नितिन मुकेश के ‘वफा न रास आई’ गाने में आशिक ढूंढते हैं सुकून

Nitin mukesh Birthday: नितिन मुकेश का आइकॉनिक गाना 'वफा न रास आई तुझे ओ हरजाई' आज भी हर टूटे दिल के लिए सबसे बड़ा सहारा है। जानिए क्यों यह विंटेज सैड सॉन्ग आज के दौर में भी सोशल मीडिया पर राज कर रहा है और क्यों इसकी धुनों में आज भी वही पुराना दर्द जिंदा है।
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मुंबई

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Priyanka Dagar

Jun 27, 2026

Nitin mukesh Birthday Special song wafa na raas aayi classic sad song for broken hearts

नितिन मुकेश आज मना रहे अपना बर्थडे (Photo Sourec- freepik)

Nitin Mukesh Birthday: अगर आपका कभी भी दिल टूटा है, या आप कभी एकतरफा प्यार के उस मुश्किल दौर से गुजरे हैं जहां सिर्फ खामोशी और आंसू मिलते हैं, तो बॉलीवुड का एक गाना ऐसा है जो आपकी प्लेलिस्ट में हमेशा टॉप पर रह सकता है। जी हां, हम बात कर रहे हूं नितिन मुकेश जी की मखमली और दर्दभरी आवाज में गाए गए आइकॉनिक गाने 'वफा न रास आई तुझे ओ हरजाई' की। आज इस गाने पर बात करना इसलिए भी बेहद खास है क्योंकि आज नितिन मुकेश जी अपना 76वां जन्मदिन मना रहे हैं। आज के इस स्पेशल दिन पर चलिए डिकोड करते हैं कि आखिर क्यों आज के समय में भी रील्स से लेकर हमारी पर्सनल प्लेलिस्ट तक, यह विंटेज क्लासिक सॉन्ग टूटे दिल वालों के लिए सबसे बड़ा मरहम बना हुआ है।

नितिन मुकेश आज मना रहे अपना 76वां जन्मदिन

आज के समय में न जाने कितने ही रीमिक्स और मॉडर्न सैड सॉन्ग्स रोज आ रहे हैं और चले जा रहे हैं, लेकिन जो बात इस गाने में है, वो आज के गानों में ढूंढने से भी नहीं मिलती। जब भी हम किसी शांत कोने में बैठकर हेडफोन लगाते हैं और इस गाने की शुरुआती धुन बजती है, तो आंख से आंसू जरूर निकलते हैं। नितिन मुकेश जी ने इस गाने में दर्द को सिर्फ गाया नहीं है, बल्कि उसे अपनी रूह से जिया है। उनकी आवाज में वो कशिश, वो तड़प और वो ठहराव है जो सीधे सुनने वाले के दिल के पार हो जाता है। यह गाना हमें याद दिलाता है कि सच्चा प्यार और वफादारी हर किसी के नसीब में नहीं होती।

सोशल मीडिया पर लोग शेयर करते हैं अपनी भावनाएं

इंस्टाग्राम पर आज भी हजारों लोग इस गाने की मशहूर लाइन्स- "तेरे वादे वो कसमें सब बातें थीं बकवास" पर अपनी भावनाएं, पोएट्री और रील्स शेयर करते हैं। यह साफ दिखाता है कि सच्चा दर्द कभी पुराना नहीं होता। यह सिर्फ एक फिल्मी गाना नहीं है, बल्कि उन सभी लोगों की अनकही दास्तान है जिन्होंने मोहब्बत में सिर्फ धोखा खाया है और जिन्हें अपनी वफा के बदले सिर्फ तन्हाई मिली है।

इस गाने की सबसे बड़ी खूबसूरती इसके गहरे और सीधे दिल पर चोट करने वाले बोल हैं। संगीतकार ने जिस सादगी के साथ धुनों को पिरोया है, वह सीधे रूह को छूती हैं। अगर आप भी आज पुरानी यादों से घिरे हैं, तो बस कुछ देर के लिए सब भूल जाइए और नितिन मुकेश जी के इस सदाबहार नगमे को लूप पर लगा लीजिए। यकीन मानिए, यह गाना आपके बिखरे हुए दिल को समेटने और उस दर्द को आंसुओं के जरिए बाहर निकालने में जादुई काम करेगा।

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Published on:

27 Jun 2026 12:11 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / रील्स से प्लेलिस्ट तक! जानिए क्यों नितिन मुकेश के ‘वफा न रास आई’ गाने में आशिक ढूंढते हैं सुकून

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