पहली मुलाकात से शादी तक, पंचम दा और आशा भोसले की प्रेम कहानी में लगे 30 साल

वहीं, आशा भोसले के करीब आने से पहले आर.डी. बर्मन का भी तलाक हो चुका था। शायद इसी वजह से उनका रिश्ता ज्यादा मजबूत और गहरा बना। 1980 में एक सिंपल और निजी समारोह में जब उन्होंने शादी की थी। असल में, इस शादी ने उस समय के रिवाजों को भी तोड़ा क्योंकि भोसले 46 साल की थीं और बर्मन 40 साल के! बता दें कि आरडी बर्मन की मां को ये रिश्ता बिलकुल भी पसंद नहीं था। उन्होंने यह तक कह दिया था कि मेरे जीते जी यह शादी नहीं हो सकती है। इसके बाद पंचम दा अपनी मां के पास गए और उनका पैर छुआ और उन्होंने आशा भोंसले से शादी की अनुमति मांगी। पंचम दा के ऐसा करने पर मां गुस्से से कांपती हुई बोली, 'मेरी बात सुनो पंचम, जब तक मैं जिंदा हूं, ये शादी नहीं हो सकती। तुम चाहो तो ऐसा केवल मेरी लाश पर कर सकते हो।'