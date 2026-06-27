दामाद KL राहुल को लेकर बेहद अंधविश्वासी हैं सुनील शेट्टी, सुनाया वानखेड़े स्टेडियम का डरावना किस्सा

सुनील शेट्टी ने बताया कि वह युवा दिनों में क्रिकेट में आगे इसलिए नहीं बढ़ पाए क्योंकि उस दौर में इस खेल में राजनीति बहुत ज्यादा थी, लेकिन आज IPL ने सब बदल दिया है। अब जब उनका दामाद केएल राहुल मैदान पर होता है, तो उनकी धड़कनें बढ़ जाती हैं। सुनील शेट्टी ने कहा, "जब राहुल खेलता है, तो मैं इतना ज्यादा तनाव में आ जाता हूं कि लाइव मैच देख ही नहीं पाता। मुझे हाइलाइट्स देखना ज्यादा पसंद है। मुझे एक अंधविश्वास भी हो गया है कि जब मैं मैच नहीं देखता, तो वह अच्छा प्रदर्शन करता है। इसलिए मैंने लाइव मैच देखना ही बंद कर दिया है, वरना मैं हर मैच में सबसे आगे बैठकर उसका हौसला बढ़ाता।"